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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вест Хэм - Олимпиакос
Вест Хэм - Олимпиакос: обзор матча 09 ноября 2023
Вест Хэм
09.11.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
1 : 0
Завершен
Олимпиакос
73'
Л. Пакета
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Хэм - Олимпиакос
90'
+4
Желтая карточка
М. Камара
Желтая карточка
Д. Боуэн
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
К. Фортунис
89'
Замена
П. Бьель
️️️️
С. Хецце
Замена
Д. Мубама
️️️️
М. Кудус
89'
Замена
М. Корне
️️️️
С. Бенрахма
84'
83'
Желтая карточка
Д. Поросо
Замена
Т. Соучек
️️️️
Э. Альварес
80'
76'
Замена
Г. Масурас
️️️️
Д. Поденсе
76'
Замена
Г. Скарпа
️️️️
С. Александропулос
ГОЛ! 1:0!
Л. Пакета
Пас отдал
Д. Уорд-Проус
73'
56'
Замена
А. Эль-Кааби
️️️️
С. Йоветич
38'
Желтая карточка
Д. Поденсе
Желтая карточка
М. Кудус
28'
Желтая карточка
Э. Альварес
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
(К)
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
28
Дивин Мубама
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Олимпиакос
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Густаво Скарпа
АП
16
Пеп Бьель
АП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Фабиански
33
Эмерсон
15
Мавропанос
21
Агер
34
Цоуфал
4
Альварес
30
Уорд-Проус
10
Бенрахма
11
Пакета
20
Боуэн
20
Кудус
4-3-1-2
1
Пасхалакис
23
Родиней
12
Поросо
45
Рецос
3
Ортега
32
Хецце
14
Александропулос
2
Камара
7
Фортунис
9
Йоветич
11
Поденсе
4
Альварес
28
Соучек
28
Соучек
4
Альварес
10
Бенрахма
70
Корне
70
Корне
10
Бенрахма
20
Кудус
28
Мубама
28
Мубама
20
Кудус
14
Александропулос
10
Скарпа
10
Скарпа
14
Александропулос
32
Хецце
16
Бьель
16
Бьель
32
Хецце
11
Поденсе
7
Масурас
7
Масурас
11
Поденсе
9
Йоветич
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
9
Йоветич
Остались в запасе
Вест Хэм
Олимпиакос
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Жозе Аниго
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
94
Джозеф Ананг
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Остались в запасе
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
17
Куини
ПЗ
5
Андреас Ндой
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Главный тренер
Жозе Аниго
Статистика матча Вест Хэм - Олимпиакос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Лондон
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