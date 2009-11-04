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Лига чемпионов 2026/2027
Стандард - Олимпиакос
Стандард - Олимпиакос: обзор матча 04 ноября 2009
Стандард
04.11.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа H, 4 тур
2 : 0
Завершен
Олимпиакос
30'
Д. Мбокани
88'
М. Йованович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Олимпиакос
Замена
А. Ангели
️️️️
М. Йованович
ГОЛ! 2:0!
М. Йованович
Замена
Горо
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
Замена
Й. Столтидис
️️️️
О. Гонсалес
Замена
Я. Пападопулос
️️️️
А. Пападопулос
Желтая карточка
О. Гонсалес
Желтая карточка
Э. Мангала
Желтая карточка
М. Камоццато
Замена
В. Рамос
️️️️
М. Сарр
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Л. Галлетти
ГОЛ! 1:0!
Д. Мбокани
Желтая карточка
Р. Роша
20'
Желтая карточка
Дуду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
26
Синан Болат
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
23
Мохамед Сарр
ЦЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
11
Милан Йованович
ЛП
28
Аксель Витсель
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Олимпиакос
1
Антониос Никополидис
ВР
4
Рауль Браво
ЛЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
5
Олоф Мельберг
ЦЗ
10
Дуду
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
10
Оскар Гонсалес
ЦП
7
Лучано Галлетти
ПП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Стандард
1
Кристоф ван Хаут
ВР
55
Рами Гершон
ВР
2
Горо
ЦЗ
13
Виктор Рамос
ЦЗ
7
Грегори Дюфер
ЦП
10
Гирач Яган
ЦП
27
Арнор Ангели
ЦП
Олимпиакос
78
Урко Пардо
ВР
3
Дидье Доми
ЦЗ
5
Анастасиос Пантос
ЦЗ
28
Кристиан Рауль Ледесма
ОП
19
Яннис Пападопулос
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
6
Йероклис Столтидис
ЦП
3-2-3-2
26
Болат
23
Сарр
3
Роша
5
Мангала
20
Фелипе
17
Камоццато
11
Йованович
16
Карсела-Гонсалес
28
Витсель
9
Де Камарго
70
Мбокани
3-2-4-1
1
Никополидис
13
Галициос
34
Пападопулос
5
Мельберг
6
Жевлаков
4
Браво
7
Галлетти
16
Мареска
10
Гонсалес
10
Дуду
11
Митроглу
11
Йованович
27
Ангели
27
Ангели
11
Йованович
16
Карсела-Гонсалес
2
Горо
2
Горо
16
Карсела-Гонсалес
23
Сарр
13
Рамос
13
Рамос
23
Сарр
34
Пападопулос
19
Пападопулос
19
Пападопулос
34
Пападопулос
7
Галлетти
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
7
Галлетти
10
Гонсалес
6
Столтидис
6
Столтидис
10
Гонсалес
Остались в запасе
Стандард
Олимпиакос
7
Грегори Дюфер
ЦП
10
Гирач Яган
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
55
Рами Гершон
ВР
Главный тренер
Ласло Болони
3
Дидье Доми
ЦЗ
5
Анастасиос Пантос
ЦЗ
78
Урко Пардо
ВР
28
Кристиан Рауль Ледесма
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
7
Грегори Дюфер
ЦП
10
Гирач Яган
ЦП
1
Кристоф ван Хаут
ВР
55
Рами Гершон
ВР
Остались в запасе
3
Дидье Доми
ЦЗ
5
Анастасиос Пантос
ЦЗ
78
Урко Пардо
ВР
28
Кристиан Рауль Ледесма
ОП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Стандард - Олимпиакос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Кристиано Копелли
Андреа Стефани (оба - Италия)
Резервный судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Делегат:
Бенни Якобсен (Дания)
Инспектор:
Бо Карлссон (Швеция)
Стадион:
Морис Дюфрасне
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:50 (в записи)
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