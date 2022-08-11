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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Слован - Олимпиакос
Слован - Олимпиакос: обзор матча 11 августа 2022
Слован
11.08.2022, четверг, 21:30
Лига Европы, 3 раунд
2 : 3
Первый матч – 1 : 1
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Олимпиакос
90+4'
И. Шапоньич
108'
А. Грин
54'
Ф. Зинкернагель
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Слован - Олимпиакос
115'
Желтая карточка
К. Манолас
110'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Кане
ГОЛ! 2:1!
А. Грин
Пас отдал
Г. Кашия
108'
105'
+1
Желтая карточка
Т. Вацлик
91'
Замена
М. Кане
️️️️
Тикиньо
Вторая желтая
М. Абена
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
И. Шапоньич
Пас отдал
Х. Агбо Уче
90'
+4
Желтая карточка
Ю. Куцка
90'
+2
Замена
Ю. Медведев
️️️️
Л. Паушек
90'
Замена
А. Чаврич
️️️️
Д. Канкава
90'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Я. Жмрхаль
85'
85'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
У. Ба
80'
Замена
К. Манолас
️️️️
Л. Ранджелович
Замена
Х. Агбо Уче
️️️️
В. Де Марко
69'
Замена
И. Шапоньич
️️️️
Т. Барсегян
69'
68'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
68'
Замена
️️️️
Ф. Зинкернагель
67'
Желтая карточка
П. Сиссе
66'
Желтая карточка
П. Кунде
Желтая карточка
А. Грин
66'
Желтая карточка
М. Абена
66'
54'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Зинкернагель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
23
Джаба Канкава
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
2
Пипа
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Слован
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
77
Александар Чаврич
ПВ
20
Давид Грнчар
ПВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Тикиньо
ЦФ
4-5-1
1
Чован
81
Де Марко
14
Абена
25
Паушек
4
Кашия
33
Куцка
17
Жмрхаль
30
Чакветадзе
11
Барсегян
23
Канкава
25
Грин
3-3-1-2-1
31
Вацлик
21
Масурас
27
Ба
4
Сиссе
2
Пипа
6
М'Вила
5
Рябчук
25
Кунде
11
Зинкернагель
77
Ранджелович
19
Эль-Араби
25
Паушек
17
Медведев
17
Медведев
25
Паушек
81
Де Марко
4
Уче
4
Уче
81
Де Марко
23
Канкава
77
Чаврич
77
Чаврич
23
Канкава
11
Барсегян
8
Шапоньич
8
Шапоньич
11
Барсегян
17
Жмрхаль
24
Рамирес
24
Рамирес
17
Жмрхаль
77
Ранджелович
44
Манолас
44
Манолас
77
Ранджелович
27
Ба
41
Бухалакис
41
Бухалакис
27
Ба
Тикиньо
36
Кане
36
Кане
Тикиньо
Кане
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
Кане
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Слован
Олимпиакос
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
Главный тренер
Владимир Вайсс
3
Фотис Кицос
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
2
Мади Камара
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
1
Адам Грдина
ВР
31
Мартин Трновски
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
Остались в запасе
3
Фотис Кицос
ЛЗ
19
Константинос Цолакис
ВР
31
Атанасиос Пападудис
ВР
2
Мади Камара
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Слован - Олимпиакос
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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