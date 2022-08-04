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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Слован
Олимпиакос - Слован: обзор матча 04 августа 2022
Олимпиакос
04.08.2022, четверг, 22:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 1
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Слован
87'
Ю. Эль-Араби
63'
А. Грин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Слован
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
87'
85'
Замена
Ю. Медведев
️️️️
Я. Жмрхаль
82'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
Т. Барсегян
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Г. Масурас
79'
73'
Желтая карточка
Г. Кашия
Желтая карточка
Г. Масурас
69'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Камара
69'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Тикиньо
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
А. Грин
Желтая карточка
Я. М'Вила
58'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Ф. Зинкернагель
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
25
Пьер Кунде
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Слован
1
Адриан Чован
ВР
81
Вернон Де Марко
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
25
Андре Грин
ЛВ
33
Юрай Куцка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
17
Яромир Жмрхаль
ЦП
23
Джаба Канкава
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Олимпиакос
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
17
Юрий Медведев
ПЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
77
Александар Чаврич
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
55
Жан Медведь
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
4
Сиссе
2
Пипа
6
М'Вила
25
Кунде
7
Масурас
20
Камара
11
Зинкернагель
9
Тикиньо
4-5-1
1
Чован
14
Абена
25
Паушек
4
Кашия
81
Де Марко
33
Куцка
30
Чакветадзе
17
Жмрхаль
23
Канкава
11
Барсегян
25
Грин
11
Зинкернагель
77
Ранджелович
77
Ранджелович
11
Зинкернагель
2
Камара
2
Камара
Камара
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
Камара
7
Масурас
10
Родригеш
10
Родригеш
7
Масурас
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
17
Жмрхаль
17
Медведев
17
Медведев
17
Жмрхаль
11
Барсегян
24
Рамирес
24
Рамирес
11
Барсегян
Остались в запасе
Олимпиакос
Слован
3
Фотис Кицос
ЛЗ
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
77
Александар Чаврич
ПВ
55
Жан Медведь
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
3
Фотис Кицос
ЛЗ
31
Атанасиос Пападудис
ВР
19
Константинос Цолакис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
36
Мамаду Кане
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
36
Лукас Ловат
ЛЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
33
Ричард Кризан
ЦЗ
4
Хенри Агбо Уче
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
20
Давид Грнчар
ПВ
77
Александар Чаврич
ПВ
55
Жан Медведь
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Олимпиакос - Слован
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Слован
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Слован
- : -
28.11.2026
Кошице
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Ружомберок
0 : 1
21.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Слован
2 : 2
07.11.2026
Тренчин
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
31.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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