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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Полесье - Олимпия
Полесье - Олимпия: обзор матча 01 августа 2024
Полесье
01.08.2024, четверг, 19:00
Лига конференций, 2 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Олимпия
1'
Б. Кушниренко
11'
Р. Флоруч
90+3'
И. Дурдов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Олимпия
90'
+4
Замена
T.
️️️️
P. Agba
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
И. Дурдов
Пас отдал
Ж. Силва
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
Б. Кушниренко
90'
+1
Желтая карточка
Б. Михайличенко
86'
70'
Замена
М. Брест
️️️️
Р. Флоруч
Замена
А. Козак
️️️️
Т. Коста
68'
64'
Замена
И. Дурдов
️️️️
D. Kojić
64'
Замена
Д. Пинту
️️️️
П. Лукас Швайзер
64'
Замена
Н. Мотика
️️️️
R. Boultam
62'
Желтая карточка
Р. Флоруч
Замена
А. Смоляков
️️️️
Л. Тэйлор
56'
11'
ГОЛ! 1:1!
Р. Флоруч
Пас отдал
Ж. Силва
ГОЛ! 1:0!
Б. Кушниренко
Пас отдал
А. Назаренко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
24
Reda Boultam
ЦП
7
Peter Agba
ЦП
30
Рауль Флоруч
ПВ
9
Dino Kojić
ЦФ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
59
Артем Козак
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
18
Марко Брест
ЛВ
88
Thalisson
ЦП
16
Mateo Acimovic
ЦП
8
Диогу Пинту
АП
28
Benjika Caciel
ЦФ
19
Иван Дурдов
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Кудрик
77
Кушниренко
55
Крушинский
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
3
Тэйлор
6
Коста
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
Бристрич
4-1-2-1-2
69
Видовшек
2
Силва
17
Мухамедбегович
14
Ратник
33
Суалехе
34
Доффо
24
7
30
Флоруч
37
Швайзер
9
3
Тэйлор
29
Смоляков
29
Смоляков
3
Тэйлор
77
Кушниренко
95
Мустафаев
95
Мустафаев
77
Кушниренко
6
Коста
59
Козак
59
Козак
6
Коста
7
88
88
7
37
Швайзер
8
Пинту
8
Пинту
37
Швайзер
24
20
Мотика
20
Мотика
24
30
Флоруч
18
Брест
18
Брест
30
Флоруч
9
19
Дурдов
19
Дурдов
9
Остались в запасе
Полесье
Олимпия
23
Евгений Волынец
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
28
Филипп Будковский
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
28
Benjika Caciel
ЦФ
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
Главный тренер
Зоран Зелькович
Остались в запасе
23
Евгений Волынец
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
28
Филипп Будковский
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
Остались в запасе
28
Benjika Caciel
ЦФ
22
Денис Пинтоль
ВР
36
Gal Lubej Fink
ВР
4
Nikola Motika
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
16
Mateo Acimovic
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Зоран Зелькович
Статистика матча Полесье - Олимпия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Информация о матче
Главный судья:
Милош Миланович
Стадион:
Центральный
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