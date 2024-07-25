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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпия - Полесье
Олимпия - Полесье: обзор матча 25 июля 2024
Олимпия
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
2 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Полесье
56'
Р. Флоруч
90+2'
Д. Пинту
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпия - Полесье
ГОЛ! 2:0!
Д. Пинту
Пас отдал
Ю. Ласицкас
90'
+2
87'
Желтая карточка
Б. Крушинский
Замена
Ю. Ласицкас
️️️️
Ж. Силва
80'
Замена
И. Дурдов
️️️️
П. Лукас Швайзер
80'
Замена
Д. Пинту
️️️️
Р. Флоруч
63'
58'
Замена
А. Козак
️️️️
Э. Мустафаев
58'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Г. Майсурадзе
ГОЛ! 1:0!
Р. Флоруч
56'
49'
Желтая карточка
Г. Майсурадзе
31'
Желтая карточка
Ф. Будковский
Желтая карточка
Ж. Силва
31'
25'
Желтая карточка
Э. Сарапий
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпия
69
Матевж Видовшек
ВР
33
Давид Суалехе
ЛЗ
14
Марцел Ратник
ЦЗ
17
Ахмет Мухамедбегович
ЦЗ
2
Жорже Силва
ПЗ
34
Агустин Доффо
ОП
30
Рауль Флоруч
ПВ
37
Педро Лукас Швайзер
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Олимпия
22
Денис Пинтоль
ВР
23
Юстас Ласицкас
ЦЗ
15
Marko Ristic
ЦЗ
18
Марко Брест
ЛВ
20
Неманья Мотика
ЛВ
8
Диогу Пинту
АП
19
Иван Дурдов
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
59
Артем Козак
ПВ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
4-1-1-1
69
Видовшек
33
Суалехе
14
Ратник
17
Мухамедбегович
2
Силва
34
Доффо
30
Флоруч
37
Швайзер
4-1-1-3-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
6
Коста
7
Назаренко
11
Гуцуляк
95
Мустафаев
28
Будковский
2
Силва
23
Ласицкас
23
Ласицкас
2
Силва
30
Флоруч
8
Пинту
8
Пинту
30
Флоруч
37
Швайзер
19
Дурдов
19
Дурдов
37
Швайзер
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
95
Мустафаев
59
Козак
59
Козак
95
Мустафаев
Остались в запасе
Олимпия
Полесье
22
Денис Пинтоль
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
18
Марко Брест
ЛВ
20
Неманья Мотика
ЛВ
Главный тренер
Зоран Зелькович
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
22
Денис Пинтоль
ВР
15
Marko Ristic
ЦЗ
18
Марко Брест
ЛВ
20
Неманья Мотика
ЛВ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Зелькович
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Олимпия - Полесье
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
Олимпия
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Альберола Рохас
Стадион:
Стожице
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