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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сканторп Юнайтед - Олдхэм
Сканторп Юнайтед - Олдхэм: обзор матча 10 августа 2010
Сканторп Юнайтед
10.08.2010, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги
2 : 1
Завершен
Олдхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сканторп Юнайтед - Олдхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сканторп Юнайтед
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10.10.2026
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03.11.2026
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31.10.2026
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Олдхэм
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Челтенхэм
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Сканторп Юнайтед
Олдхэм
Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
2022.04.23 20:05
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Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»
2019.03.19 19:58
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Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу
2019.03.15 14:49
Скоулз покинул «Олдхэм» на 31-й день в должности главного тренера
2019.03.14 20:34
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Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»
2016.01.10 23:53
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
«Челси» – «Сканторп Юнайтед». Онлайн-трансляция
2016.01.10 16:38
Фанаты «Олдхэма» из Лиги 2 сорвали матч в знак протеста
2022.04.23 20:05
FA обвинила Скоулза в совершении 140 ставок за 3,5 года
2019.04.16 22:10
3
Моуринью: «Скоулз критиковал меня, а сам продержался 31 день в роли тренера. Возвращайся в студию»
2019.03.19 19:58
13
Sky Sports: Скоулз уволился из «Олдхэма» по вотсапу
2019.03.15 14:49
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2019.03.14 20:34
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