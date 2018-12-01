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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Вендсюссель
Оденсе - Вендсюссель: обзор матча 01 декабря 2018
Оденсе
01.12.2018, суббота, 18:00
Дания. Суперлига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Вендсюссель
18'
Б. Кадрии
67'
Б. Кадрии
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Вендсюссель
ГОЛ! 2:0!
Б. Кадрии
67'
Желтая карточка
Б. Кадрии
38'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кадрии
18'
Начало матча
Статистика матча Оденсе - Вендсюссель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 32 тур
Вендсюссель
0 : 0
26.04.2019
Рандерс
Дания. Плей-офф, 31 тур
Хобро
3 : 2
22.04.2019
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 30 тур
Ольборг
1 : 1
17.04.2019
Вендсюссель
Дания. Плей-офф, 29 тур
Вендсюссель
1 : 0
13.04.2019
Ольборг
Дания. Плей-офф, 28 тур
Рандерс
1 : 1
06.04.2019
Вендсюссель
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Вендсюссель
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Бизоза ушел из «Уфы» в «Вендсюссель». Он планировал выиграть РПЛ и выйти в Лигу чемпионов
2021.08.28 19:35
6
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Бизоза ушел из «Уфы» в «Вендсюссель». Он планировал выиграть РПЛ и выйти в Лигу чемпионов
2021.08.28 19:35
6
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