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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Одд
ЦСКА - Одд: обзор матча 08 февраля 2020
ЦСКА
08.02.2020, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
3 : 1
Завершен
Одд
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ЦСКА - Одд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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ЦСКА
Одд
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
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13:08
Круговой объявил, когда состоится его разговор с Глушенковым
12:47
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Стало известно, вернется ли Акинфеев в профессиональный футбол
12:15
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Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
10:57
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Бразильский клуб близок к выкупу полузащитника ЦСКА
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Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд»
2019.02.06 20:51
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ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами
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Слуцкий: «В целом не получилась игра»
2016.01.27 23:10
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