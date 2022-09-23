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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай - ОАЭ
Парагвай - ОАЭ: обзор матча 23 сентября 2022
Парагвай
23.09.2022, пятница, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
ОАЭ
85'
Ф. Бальбуэна
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Парагвай - ОАЭ
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бальбуэна
Пас отдал
Х. Медина
85'
Замена
С. Феррейра
️️️️
Х. Энкисо
78'
Замена
Х. Медина
️️️️
Л. Мельгарехо
78'
Желтая карточка
Х. Энкисо
64'
Замена
Р. Ортис
️️️️
М. Галарса
55'
Желтая карточка
М. Галарса
28'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Парагвай - ОАЭ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
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