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Расписание матчей
Германия. Кубок
Нюрнберг - Штутгарт
Нюрнберг - Штутгарт: обзор матча 05 апреля 2023
Нюрнберг
05.04.2023, среда, 19:00
Германия. Кубок, 1/4 финала
0 : 1
Завершен
Штутгарт
83'
Э. Мийо
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нюрнберг - Штутгарт
90'
+4
Желтая карточка
Э. Мийо
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Бредлов
Замена
Э. Шуранов
️️️️
М. Меллер Дели
88'
83'
ГОЛ! 0:1!
Э. Мийо
Пас отдал
Х. Ито
Замена
Д. Лоуренс
️️️️
Я. Хорн
81'
Замена
Т. Думан
️️️️
Ф. Нюрнбергер
81'
Замена
C. Daferner
️️️️
К. Дуа
81'
74'
Замена
Э. Мийо
️️️️
Г. Харагучи
74'
Замена
Т. Томаш
️️️️
К. Фюрих
Желтая карточка
Ф. Нюрнбергер
73'
Замена
Т. Хандверкер
️️️️
Й. Кастроп
69'
64'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Л. Пфайффер
Желтая карточка
Я. Хорн
58'
16'
Желтая карточка
А. Каразор
Желтая карточка
Ф. Хюбнер
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Петер Виндаль
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Christopher Schindler
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
17
Йенс Кастроп
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
3
Ватару Эндо
ОП
78
Генки Харагучи
ЦП
10
Крис Фюрих
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Нюрнберг
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
4
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
8
Тайлан Думан
ЦП
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
9
Эрик Шуранов
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
26
Силас
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
4-5-1
1
Виндаль
38
Хорн
19
Хюбнер
26
30
Гьямера
17
Дели
20
Темпельман
15
Нюрнбергер
9
Дуа
17
Кастроп
30
Гайс
3-3-1-1-1
1
Бредлов
21
Ито
16
Каразор
3
Антон
4
Вагноман
3
Эндо
3
Соса
78
Харагучи
10
Фюрих
16
Пфайффер
38
Хорн
4
Лоуренс
4
Лоуренс
38
Хорн
17
Кастроп
29
Хандверкер
29
Хандверкер
17
Кастроп
15
Нюрнбергер
8
Думан
8
Думан
15
Нюрнбергер
17
Дели
9
Шуранов
9
Шуранов
17
Дели
9
Дуа
33
33
9
Дуа
78
Харагучи
20
Мийо
20
Мийо
78
Харагучи
16
Пфайффер
9
Гирасси
9
Гирасси
16
Пфайффер
10
Фюрих
8
Томаш
8
Томаш
10
Фюрих
Остались в запасе
Нюрнберг
Штутгарт
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
26
Силас
ПВ
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Виммер
Остались в запасе
11
Натаниэль Браун
ЦЗ
17
Данни Блум
ЛВ
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
Остались в запасе
26
Силас
ПВ
21
Флориан Мюллер
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Главный тренер
Михаэль Виммер
Статистика матча Нюрнберг - Штутгарт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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