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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Новая Зеландия - Словакия
Новая Зеландия - Словакия: обзор матча 15 июня 2010
Новая Зеландия
15.06.2010, вторник, 15:30
Чемпионат мира, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
Словакия
90+3'
У. Рид
50'
Р. Виттек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Новая Зеландия - Словакия
Желтая карточка
У. Рид
+4
ГОЛ! 1:1!
У. Рид
Пас отдал
Ш. Смелц
+3
+1
Замена
Ю. Куцка
️️️️
В. Вайсс
Замена
М. Стох
️️️️
Р. Виттек
Замена
Ф. Голошко
️️️️
С. Шестак
Замена
Ж. Кристи
️️️️
И. Вичелич
Замена
К. Вуд
️️️️
К. Киллен
Желтая карточка
З. Штрба
ГОЛ! 0:1!
Р. Виттек
Пас отдал
С. Шестак
Желтая карточка
Т. Локхед
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Новая Зеландия
1
Марк Пэстон
ВР
26
Томми Смит
ЛЗ
6
Райан Нельсен
(К)
ЦЗ
2
Уинстон Рид
ПЗ
3
Тони Локхед
ЛП
5
Иван Вичелич
ЦП
7
Саймон Эллиотт
ЦП
11
Лео Бертос
ПП
10
Шейн Смелц
ЛФ
14
Рори Фэллон
ЦФ
10
Крис Киллен
РФ
Главный тренер
Рики Херберт
Словакия
1
Ян Муха
ВР
5
Марек Чех
ЛЗ
3
Мартин Шкртел
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
4
Радослав Забавник
ПЗ
7
Владимир Вайсс
ЛП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
6
Здено Штрба
ЦП
18
Эрик Йендришек
ПП
9
Станислав Шестак
ЦФ
11
Роберт Виттек
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Новая Зеландия
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
18
Энди Бойенс
ЦЗ
2
Бенджамин Сигмунд
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
16
Аарон Клепхэм
ЦП
13
Эндрю Бэррон
ЦП
21
Жереми Кристи
ЦП
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
8
Тим Браун
ЦП
22
Жереми Броки
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
12
Душан Перниш
ВР
22
Мартин Петраш
ЦЗ
16
Корнел Салата
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Марек Сапара
ЛП
14
Камил Копунек
ЦП
8
Ян Козак
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
10
Мирослав Стох
ЦП
13
Филип Голошко
ЦФ
14
Мартин Якубко
ЦФ
3-4-3
1
Пэстон
26
Смит
6
Нельсен
2
Рид
3
Локхед
5
Вичелич
7
Эллиотт
11
Бертос
10
Смелц
14
Фэллон
10
Киллен
4-4-2
1
Муха
4
Забавник
3
Шкртел
4
Дюрица
5
Чех
18
Йендришек
17
Гамшик
6
Штрба
7
Вайсс
11
Виттек
9
Шестак
5
Вичелич
21
Кристи
21
Кристи
5
Вичелич
10
Киллен
9
Вуд
9
Вуд
10
Киллен
7
Вайсс
19
Куцка
19
Куцка
7
Вайсс
11
Виттек
10
Стох
10
Стох
11
Виттек
9
Шестак
13
Голошко
13
Голошко
9
Шестак
Остались в запасе
Новая Зеландия
Словакия
16
Аарон Клепхэм
ЦП
13
Эндрю Бэррон
ЦП
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
22
Жереми Броки
ЦФ
18
Энди Бойенс
ЦЗ
2
Бенджамин Сигмунд
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
8
Тим Браун
ЦП
Главный тренер
Рики Херберт
22
Мартин Петраш
ЦЗ
12
Душан Куцяк
ВР
12
Душан Перниш
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Марек Сапара
ЛП
14
Камил Копунек
ЦП
8
Ян Козак
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
16
Аарон Клепхэм
ЦП
13
Эндрю Бэррон
ЦП
23
Джеймс Бэннатайн
ВР
22
Жереми Броки
ЦФ
18
Энди Бойенс
ЦЗ
2
Бенджамин Сигмунд
ЦЗ
17
Дэвид Маллиган
ПЗ
8
Майкл МакГлинчи
ЦП
8
Тим Браун
ЦП
Остались в запасе
22
Мартин Петраш
ЦЗ
12
Душан Куцяк
ВР
12
Душан Перниш
ВР
16
Корнел Салата
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
10
Марек Сапара
ЛП
14
Камил Копунек
ЦП
8
Ян Козак
ЦП
14
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Рики Херберт
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Новая Зеландия - Словакия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Новая Зеландия
- : -
15.11.2026
Индия
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 3
27.09.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Чемпионат мира, 3 тур
Новая Зеландия
1 : 5
27.06.2026
Бельгия
Чемпионат мира, 2 тур
Новая Зеландия
1 : 3
22.06.2026
Египет
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Информация о матче
Помощники судьи:
Селестин Нтагунгира (Руанда)
Энок Молефе (ЮАР)
Стадион:
Роял Бафокенг
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:55 (прямая)
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