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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ноттингем Форест - Олдхэм
Ноттингем Форест - Олдхэм: обзор матча 05 января 2013
Ноттингем Форест
05.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 3 раунд
2 : 3
Завершен
Олдхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ноттингем Форест - Олдхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
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31.10.2026
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24.10.2026
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3 : 0
20.10.2026
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Англия. Вторая лига, 11 тур
Олдхэм
4 : 1
17.10.2026
Челтенхэм
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