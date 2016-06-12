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Расписание матчей
Евро-2024
Польша - Северная Ирландия
Польша - Северная Ирландия: обзор матча 12 июня 2016
Польша
12.06.2016, воскресенье, 19:00
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
1 : 0
Завершен
Северная Ирландия
51'
А. Милик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Польша - Северная Ирландия
Желтая карточка
Л. Пищек
89'
Замена
С. Пешко
️️️️
Б. Капустка
88'
Замена
К. Гросицки
️️️️
Я. Блащиковски
80'
Замена
Т. Йодловиц
️️️️
К. Мачиньски
78'
76'
Замена
Д. Уорд
️️️️
К. Бэйрд
69'
Желтая карточка
К. Кэткарт
66'
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Ш. Фергюсон
Желтая карточка
Б. Капустка
65'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Я. Блащиковски
51'
46'
Замена
С. Даллас
️️️️
П. МакНэйр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
10
Гжегож Крыховяк
ОП
5
Кшиштоф Мачиньски
ЦП
8
Бартош Капустка
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
4
Гарет Маколи
ЛЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЛП
16
Оливер Норвуд
ЦП
6
Крис Бэйрд
ЦП
8
Стивен Дэвис
АП
17
Патрик МакНэйр
ПП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Польша
12
Артур Боруц
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
17
Славомир Пешко
ЛП
23
Филип Стажиньски
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Северная Ирландия
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
19
Джейми Уорд
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Щесны
3
Енджейчик
15
Глик
2
Пождан
20
Пищек
10
Крыховяк
5
Мачиньски
16
Блащиковски
8
Капустка
7
Милик
9
Левандовски
4-4-1-1
1
МакГоверн
2
МакЛафлин
5
Эванс
20
Кэткарт
4
Маколи
17
МакНэйр
16
Норвуд
6
Бэйрд
3
Фергюсон
8
Дэвис
10
Лафферти
5
Мачиньски
6
Йодловиц
6
Йодловиц
5
Мачиньски
16
Блащиковски
11
Гросицки
11
Гросицки
16
Блащиковски
8
Капустка
17
Пешко
17
Пешко
8
Капустка
17
МакНэйр
14
Даллас
14
Даллас
17
МакНэйр
6
Бэйрд
19
Уорд
19
Уорд
6
Бэйрд
3
Фергюсон
11
Вашингтон
11
Вашингтон
3
Фергюсон
Остались в запасе
Польша
Северная Ирландия
23
Филип Стажиньски
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
23
Филип Стажиньски
ЦП
12
Артур Боруц
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
13
Мариуш Степински
ЦФ
Остались в запасе
15
Люк МакКаллоу
ЦЗ
23
Алан Маннус
ВР
12
Рой Кэрролл
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
22
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Польша - Северная Ирландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Овидиу Хацеган
(Арад)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
Матч ТВ, МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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