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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Тоттенхэм
Норвич Сити - Тоттенхэм: обзор матча 22 мая 2022
Норвич Сити
22.05.2022, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
0 : 5
Завершен
Тоттенхэм
16'
Д. Кулушевски
32'
Г. Кейн
64'
Д. Кулушевски
70'
Х. Сон
75'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Тоттенхэм
85'
Желтая карточка
Х. Сон
75'
ГОЛ! 0:5!
Х. Сон
Желтая карточка
Т. Спринжетт
74'
73'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Эмерсон
73'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
Л. Рупп
️️️️
П. Лис-Мелу
71'
70'
ГОЛ! 0:4!
Х. Сон
Пас отдал
Л. Моура
68'
Замена
Л. Моура
️️️️
Д. Кулушевски
64'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Г. Кейн
Замена
Т. Спринжетт
️️️️
К. Доуэлл
61'
Замена
К. Циммерманн
️️️️
С. Бирам
36'
32'
ГОЛ! 0:2!
Г. Кейн
Пас отдал
Р. Бентанкур
Желтая карточка
М. Норманн
31'
16'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кулушевски
Пас отдал
Р. Бентанкур
Желтая карточка
С. Бирам
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
7
Милот Рашица
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Лайам Гиббс
ЦП
27
Тони Спринжетт
ПВ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
14
Майкл Крейг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Крул
3
Ааронс
13
Яннулис
4
Хэнли
18
Серенсен
17
Норманн
3
Бирам
33
Лис-Мелу
26
Доуэлл
7
Рашица
20
Пукки
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
15
Дайер
22
Эмерсон
30
Сессеньон
30
Бентанкур
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
3
Бирам
4
Циммерманн
4
Циммерманн
3
Бирам
33
Лис-Мелу
10
Рупп
10
Рупп
33
Лис-Мелу
26
Доуэлл
27
Спринжетт
27
Спринжетт
26
Доуэлл
30
Бентанкур
4
Уинкс
4
Уинкс
30
Бентанкур
22
Эмерсон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
22
Эмерсон
21
Кулушевски
7
Моура
7
Моура
21
Кулушевски
Остались в запасе
Норвич Сити
Тоттенхэм
1
Ангус Ганн
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Ангус Ганн
ВР
3
Джонатан Томкинсон
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Джон Роу
ЛВ
77
Пшемыслав Плахета
ЛВ
17
Христос Цолис
ЛВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Джо Родон
ЦЗ
14
Майкл Крейг
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Норвич Сити - Тоттенхэм
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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