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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Портленд - Норвич Сити
Портленд - Норвич Сити: обзор матча 25 июля 2013
Портленд
25.07.2013, четверг, 06:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Портленд - Норвич Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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