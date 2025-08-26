Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Норвич Сити - Саутгемптон
Норвич Сити - Саутгемптон: онлайн-трансляция 26 августа 2025
Норвич Сити
26.08.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
- : -
Не начался
Саутгемптон
Матч
Личные встречи
Статистика матча Норвич Сити - Саутгемптон
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Норвич Сити
Саутгемптон
Смолов ответил, стоит ли Сперцяну переходить в клуб Чемпионшипа
Сегодня, 13:48
2
Агент Сперцяна рассказал об обещаниях «Краснодара» для игрока
Сегодня, 11:26
7
Агент Сперцяна объяснил, почему «Саутгемптон» привлекательнее «Краснодара»
Сегодня, 10:17
5
Агент Сперцяна оценил шансы на уход игрока из «Краснодара»
Сегодня, 09:08
4
Осинькин: «Что такое «Саутгемптон»? Для чего Сперцяну первая лига Англии?»
Сегодня, 00:36
6
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
17 мая 2024, 09:25
Клопп призвал забыть о своем уходе из «Ливерпуля»
29 января 2024, 12:08
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (5:2)
28 января 2024, 19:29
«Ливерпуль» – «Норвич Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 января 2024
28 января 2024, 09:43
Корейского футболиста отстранили за запись секс-видео с бывшей девушкой
28 ноября 2023, 19:31
2
Смолов ответил, стоит ли Сперцяну переходить в клуб Чемпионшипа
Сегодня, 13:48
2
Агент Сперцяна рассказал об обещаниях «Краснодара» для игрока
Сегодня, 11:26
7
Агент Сперцяна объяснил, почему «Саутгемптон» привлекательнее «Краснодара»
Сегодня, 10:17
5
Агент Сперцяна оценил шансы на уход игрока из «Краснодара»
Сегодня, 09:08
4
Осинькин: «Что такое «Саутгемптон»? Для чего Сперцяну первая лига Англии?»
Сегодня, 00:36
6
Англия. Кубок лиги
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Рединг
- : -
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Кембридж Юнайтед
- : -
26.08.2025
Чарльтон
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Вулверхэмптон
- : -
26.08.2025
Вест Хэм
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Борнмут
- : -
26.08.2025
Брентфорд
Англия. Кубок лиги, 2nd Round
Аккрингтон Стэнли
- : -
26.08.2025
Донкастер Роверс
Норвич Сити
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
17.08.2025
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Портсмут
1 : 2
16.08.2025
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Норвич Сити
1 : 2
09.08.2025
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Саутгемптон
2 : 1
09.08.2025
Рексхэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
1 : 2
25.05.2025
Арсенал
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Портсмут
1 : 2
16.08.2025
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Норвич Сити
1 : 2
09.08.2025
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Норвич Сити
4 : 2
03.05.2025
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Мидлсбро
0 : 0
26.04.2025
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Миллуолл
3 : 1
21.04.2025
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
17.08.2025
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Саутгемптон
2 : 1
09.08.2025
Рексхэм
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Саутгемптон
1 : 2
25.05.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Эвертон
2 : 0
18.05.2025
Саутгемптон
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
0 : 0
10.05.2025
Манчестер Сити
