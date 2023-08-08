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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Суонси - Нортгемптон Таун
Суонси - Нортгемптон Таун: обзор матча 08 августа 2023
Суонси
08.08.2023, вторник, 21:30
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 0
Завершен
Нортгемптон Таун
10'
Ж. Пироэ
54'
Ж. Пироэ
90+4'
Д. Джиннелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Суонси - Нортгемптон Таун
ГОЛ! 3:0!
Д. Джиннелли
Пас отдал
Д. Фултон
90'
+4
Замена
Н. Кухаревич
️️️️
К. Ноутон
81'
72'
Замена
P. Abimbola
️️️️
М. Леонард
62'
Замена
А. Одимайо
️️️️
S. Sherring
62'
Замена
П. Броу
️️️️
A. Koiki
62'
Замена
J. Sowerby
️️️️
М. Пайннок
62'
Замена
С. Хоскинс
️️️️
К. Боуи
Замена
J. Key
️️️️
Х. Эшби
61'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Ж. Пироэ
61'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
М. Гримес
61'
Замена
Д. Фултон
️️️️
Д. Аллен
61'
57'
Желтая карточка
М. Пайннок
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пироэ
54'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
О. Купер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
19
Carl Rushworth
ВР
6
Гарри Дарлинг
ЦЗ
15
Натан Вуд
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
33
Харрисон Эшби
ПЗ
47
Azeem Abdullah
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
Нортгемптон Таун
26
Sam Sherring
ЦЗ
12
Aaron McGowan
ЦЗ
6
Мэнни Монте
ЦЗ
35
Max Dyche
ЦЗ
49
Марк Леонард
ЦП
16
Уильям Хондермарк
ЦП
14
Ali Koiki
ЦФ
9
Кирон Боуи
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
11
Мич Пайннок
ЦФ
Главный тренер
Джон Брэди
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
11
Джош Джиннелли
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
9
Николай Кухаревич
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
2
Josh Key
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Нортгемптон Таун
31
James Dadge
ВР
23
Патрик Броу
ЛЗ
24
Акин Одимайо
ЦЗ
27
Peter Abimbola
ЦП
4
Jack Sowerby
ЦП
7
Сэм Хоскинс
ЦФ
4-3-1-2
19
26
Ноутон
6
Дарлинг
15
Вуд
33
Эшби
47
6
Гримес
7
Аллен
8
Купер
11
Каллен
9
Пироэ
4-2-4
12
6
Монте
35
26
49
Леонард
16
Хондермарк
11
Пайннок
9
9
Боуи
14
7
Аллен
4
Фултон
4
Фултон
7
Аллен
9
Пироэ
11
Джиннелли
11
Джиннелли
9
Пироэ
26
Ноутон
9
Кухаревич
9
Кухаревич
26
Ноутон
33
Эшби
2
2
33
Эшби
6
Гримес
35
Патерсон
35
Патерсон
6
Гримес
14
23
Броу
23
Броу
14
26
24
Одимайо
24
Одимайо
26
49
Леонард
27
27
49
Леонард
11
Пайннок
4
4
11
Пайннок
9
Боуи
7
Хоскинс
7
Хоскинс
9
Боуи
Остались в запасе
Суонси
Нортгемптон Таун
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Дафф
31
James Dadge
ВР
Главный тренер
Джон Брэди
Остались в запасе
1
Энди Фишер
ВР
15
Брендон Купер
ЦЗ
12
Джерри Йетс
ЦФ
Остались в запасе
31
James Dadge
ВР
Главный тренер
Майкл Дафф
Главный тренер
Джон Брэди
Статистика матча Суонси - Нортгемптон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Нортгемптон Таун
3 : 2
21.11.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Информация о матче
Стадион:
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