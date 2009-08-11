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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Саутгемптон - Нортгемптон Таун
Саутгемптон - Нортгемптон Таун: обзор матча 11 августа 2009
Саутгемптон
11.08.2009, вторник, 00:00
Кубок Английской лиги
2 : 0
Завершен
Нортгемптон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Саутгемптон - Нортгемптон Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
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Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
- : -
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 11 тур
Гримсби Таун
0 : 2
17.10.2026
Нортгемптон Таун
Информация о матче
Стадион:
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Саутгемптон
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