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Расписание матчей
Евро-2024
Нидерланды - Украина
Нидерланды - Украина: обзор матча 13 июня 2021
Нидерланды
13.06.2021, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
3 : 2
Завершен
Украина
52'
Д. Вейналдум
58'
В. Вегхорст
85'
Д. Дюмфрис
75'
А. Ярмоленко
79'
Р. Яремчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Украина
90'
+3
Желтая карточка
С. Сидорчук
Замена
Д. Мален
️️️️
М. Депай
90'
+1
Замена
Й. Велтман
️️️️
Х. Тимбер
88'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
В. Вегхорст
88'
ГОЛ! 3:2!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Н. Аке
85'
79'
ГОЛ! 2:2!
Р. Яремчук
Пас отдал
Р. Малиновский
75'
ГОЛ! 2:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Р. Яремчук
64'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
Марлос
Замена
О. Вейндал
️️️️
П. ван Анхолт
64'
Замена
Н. Аке
️️️️
Д. Блинд
64'
ГОЛ! 2:0!
В. Вегхорст
Пас отдал
Д. Дюмфрис
58'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вейналдум
52'
13'
Замена
Марлос
️️️️
А. Зубков
10'
Травма
А. Зубков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
17
Александр Зинченко
ЛП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
ПП
20
Александр Зубков
ЛФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
7
Андрей Ярмоленко
РФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Нидерланды
13
Марко Бизот
ВР
13
Тим Крул
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Евгений Макаренко
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
11
Марлос
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
19
Артем Беседин
ЦФ
4-1-3-2
1
Стекеленбург
12
ван Анхолт
12
Тимбер
6
де Врей
17
Блинд
3
де Рон
21
де Йонг
8
Вейналдум
22
Дюмфрис
9
Вегхорст
10
Депай
4-3-3
1
Бущан
21
Караваев
13
Забарный
22
Матвиенко
16
Миколенко
8
Малиновский
5
Сидорчук
17
Зинченко
7
Ярмоленко
9
Яремчук
20
Зубков
12
ван Анхолт
5
Вейндал
5
Вейндал
12
ван Анхолт
17
Блинд
5
Аке
5
Аке
17
Блинд
12
Тимбер
2
Велтман
2
Велтман
12
Тимбер
9
Вегхорст
9
де Йонг
9
де Йонг
9
Вегхорст
10
Депай
18
Мален
18
Мален
10
Депай
Марлос
10
Шапаренко
10
Шапаренко
Марлос
20
Зубков
11
Марлос
11
Марлос
20
Зубков
Остались в запасе
Нидерланды
Украина
20
Тен Коопмейнерс
ОП
14
Дэви Классен
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
13
Марко Бизот
ВР
13
Тим Крул
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Франк де Бур
12
Андрей Пятов
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Евгений Макаренко
ЦП
11
Артем Довбик
ЦФ
19
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Остались в запасе
20
Тен Коопмейнерс
ОП
14
Дэви Классен
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
13
Марко Бизот
ВР
13
Тим Крул
ВР
8
Райан Гравенберх
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
12
Анатолий Трубин
ВР
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
25
Денис Попов
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Евгений Макаренко
ЦП
11
Артем Довбик
ЦФ
19
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Франк де Бур
Главный тренер
Андрей Шевченко
Статистика матча Нидерланды - Украина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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