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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Витесс - Ницца
Витесс - Ницца: обзор матча 07 декабря 2017
Витесс
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
85'
Л. Кастаньос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Ницца
ГОЛ! 1:0!
Л. Кастаньос
85'
68'
Желтая карточка
Ж. Макенго
55'
Желтая карточка
Б. Срарфи
Желтая карточка
Ю. Леливелд
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
43
Лассана Файе
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
44
Чарли Колкетт
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
25
Вилан Сиприен
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Фанкати Дабо
ПЗ
8
Али Мухтар
ОП
25
Наварон Фор
АП
7
Милот Рашица
ПВ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
4-2-1-2
22
Пасвер
2
Леливелд
4
Кашия
3
Миазга
43
Файе
44
Колкетт
10
Брунс
7
Маунт
9
Матавж
9
Кастаньос
3-4-1-1
30
Кардиналь
13
Бюрнер
5
Сарр
4
Данте
17
Макенго
11
Лусамба
26
Косьелло
25
Сиприен
19
Срарфи
14
Плеа
Остались в запасе
Витесс
Ницца
25
Наварон Фор
АП
8
Али Мухтар
ОП
7
Милот Рашица
ПВ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
1
Йерун Хувен
ВР
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
25
Наварон Фор
АП
8
Али Мухтар
ОП
7
Милот Рашица
ПВ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
1
Йерун Хувен
ВР
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Витесс - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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