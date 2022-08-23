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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Портсмут
Ньюпорт Каунти - Портсмут: обзор матча 23 августа 2022
Ньюпорт Каунти
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
3 : 2
Завершен
Портсмут
14'
У. Эванс
49'
А. Уайлдиг
74'
J. Waite
9'
Р. Кертис
25'
Р. Кертис
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Портсмут
90'
+4
Желтая карточка
Р. Кертис
Желтая карточка
Д. Драйсдейл
90'
+4
Желтая карточка
У. Эванс
87'
Замена
О. Богль
️️️️
C. Zimba
83'
Желтая карточка
Р. Уилмотт
81'
ГОЛ! 3:2!
J. Waite
Пас отдал
У. Эванс
74'
Замена
J. Waite
️️️️
А. Уайлдиг
71'
Замена
Н. Мория-Уэлш
️️️️
С. Боуэн
70'
69'
Желтая карточка
Ш. Раггет
68'
Замена
Ш. Раггет
️️️️
К. Робертсон
64'
Замена
М. Якобс
️️️️
Д. Скарлетт
Замена
М. Деметриу
️️️️
P. Farquharson
61'
ГОЛ! 2:2!
А. Уайлдиг
Пас отдал
A. Lewis
49'
33'
Замена
К. Фримен
️️️️
З. Суонсон
25'
ГОЛ! 1:2!
Р. Кертис
ГОЛ! 1:1!
У. Эванс
Пас отдал
C. Zimba
14'
9'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кертис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
24
Аарон Уайлдиг
ЦП
8
Сэм Боуэн
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
22
Кэмерон Норман
ЦФ
9
Уилл Эванс
ЦФ
37
Chanka Zimba
ЦФ
0
L. Collins
ЦФ
7
Робби Уилмотт
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Портсмут
24
Джошуа Гриффитс
ВР
22
Зак Суонсон
ПЗ
11
Ронан Кертис
ЦП
19
Хаджи Многа
ЦФ
4
Кларк Робертсон
ЦФ
6
Коннор Огилви
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Ньюпорт Каунти
18
Aaron Lewis
ЦЗ
19
Thierry Nevers
ЦП
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
11
James Waite
ЦП
9
Омар Богль
ЦФ
49
Tom Stokes
ЦФ
5
Мики Деметриу
ЦФ
8
Matthew Dolan
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Портсмут
2
Джо Рафферти
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
7
Марлон Пак
ЦП
24
Майкл Якобс
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
20
Шон Раггет
ЦФ
3-5
24
Уайлдиг
8
Боуэн
3
7
Уилмотт
1
35
Драйсдейл
6
0
1-1-5
24
Гриффитс
22
Суонсон
11
Кертис
19
Многа
18
Скарлетт
39
Пигот
6
Огилви
4
Робертсон
8
Боуэн
22
Мория-Уэлш
22
Мория-Уэлш
8
Боуэн
24
Уайлдиг
11
11
24
Уайлдиг
37
9
Богль
9
Богль
37
6
5
Деметриу
5
Деметриу
6
22
Суонсон
23
Фримен
23
Фримен
22
Суонсон
18
Скарлетт
24
Якобс
24
Якобс
18
Скарлетт
4
Робертсон
20
Раггет
20
Раггет
4
Робертсон
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Портсмут
18
Aaron Lewis
ЦЗ
19
Thierry Nevers
ЦП
49
Tom Stokes
ЦФ
8
Matthew Dolan
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
18
Aaron Lewis
ЦЗ
19
Thierry Nevers
ЦП
49
Tom Stokes
ЦФ
8
Matthew Dolan
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
Остались в запасе
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Марлон Пак
ЦП
19
Оуэн Дейл
ПВ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Портсмут
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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