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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ньюпорт Каунти - Оксфорд
Ньюпорт Каунти - Оксфорд: обзор матча 28 августа 2018
Ньюпорт Каунти
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 3
Завершен
Оксфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюпорт Каунти - Оксфорд
89'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
78'
Красная карточка
Д. Хансон
Начало матча
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Оксфорд
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 17 тур
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- : -
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14.11.2026
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Англия. Вторая лига, 14 тур
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30.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
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Англия. Первая лига, 16 тур
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Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
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