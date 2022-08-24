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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Транмер - Ньюкасл
Транмер - Ньюкасл: обзор матча 24 августа 2022
Транмер
24.08.2022, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Ньюкасл
21'
Э. Невитт
40'
Д. Ласселлс
52'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Транмер - Ньюкасл
85'
Замена
Б. Гимарайнс
️️️️
Э. Андерсон
70'
Замена
Жоэлинтон
️️️️
Д. Уиллок
70'
Замена
С. Ботман
️️️️
Д. Ласселлс
Замена
P. Lewis
️️️️
K. Jameson
70'
Замена
J. Hawkes
️️️️
J. Nolan
58'
52'
ГОЛ! 1:2!
К. Вуд
Пас отдал
К. Триппьер
46'
Замена
Д. Льюис
️️️️
М. Таргетт
Желтая карточка
К. Хеммингс
45'
+4
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ласселлс
39'
Замена
К. Триппьер
️️️️
Э. Крафт
ГОЛ! 1:0!
Э. Невитт
Пас отдал
Д. Когли
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
23
Mateusz Hewelt
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
2
Джош Когли
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
11
Jon Nolan
ЦФ
42
Reece McAlear
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Ньюкасл
12
Карл Дарлоу
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
23
Джейкоб Мерфи
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Транмер
31
Ross Doohan
ВР
15
Ben Hockenhull
ЦЗ
29
Max Fisher
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
30
Arthur Lomax
ЦП
20
Рис Хьюз
ЦП
32
Samuel Taylor
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
Ньюкасл
29
Марк Гиллеспи
ВР
18
Джамаль Льюис
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
1-5
23
12
22
15
Хеммингс
42
11
23
Бристоу
3-2-2-2-1
12
Дарлоу
14
Дамметт
23
Таргетт
24
Ласселлс
17
Крафт
30
Ритчи
28
Уиллок
8
Лонгстафф
23
Мерфи
5
Андерсон
9
Вуд
11
21
21
11
23
17
17
23
28
Уиллок
7
Жоэлинтон
7
Жоэлинтон
28
Уиллок
23
Таргетт
18
Льюис
18
Льюис
23
Таргетт
24
Ласселлс
4
Ботман
4
Ботман
24
Ласселлс
17
Крафт
2
Триппьер
2
Триппьер
17
Крафт
5
Андерсон
39
Гимарайнс
39
Гимарайнс
5
Андерсон
Остались в запасе
Транмер
Ньюкасл
31
Ross Doohan
ВР
15
Ben Hockenhull
ЦЗ
29
Max Fisher
ЦП
30
Arthur Lomax
ЦП
20
Рис Хьюз
ЦП
32
Samuel Taylor
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
10
Мигель Альмирон
ПВ
29
Марк Гиллеспи
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
31
Ross Doohan
ВР
15
Ben Hockenhull
ЦЗ
29
Max Fisher
ЦП
30
Arthur Lomax
ЦП
20
Рис Хьюз
ЦП
32
Samuel Taylor
ЦФ
16
Крис Мерри
ЦФ
Остались в запасе
10
Мигель Альмирон
ПВ
29
Марк Гиллеспи
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Транмер - Ньюкасл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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