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Расписание матчей
Кубок лиг Северной Америки
Нью-Йорк Сити - Керетаро
Нью-Йорк Сити - Керетаро: обзор матча 29 июля 2024
Нью-Йорк Сити
29.07.2024, понедельник, 03:00
Кубок лиг Северной Америки, группа 9, 1 тур
1 : 0
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Керетаро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нью-Йорк Сити - Керетаро
Пенальти не реализован!
Р. Сиснерос
Пенальти не реализован!
K. Escamilla
ГОЛ!
М. Моралес
3:3
ГОЛ!
F. Lértora
2:3
ГОЛ!
Т. Мартинс
2:2
ГОЛ!
С. Соса
1:2
ГОЛ!
А. Мартинес
1:1
ГОЛ!
P. Barrera
0:1
Замена
Т. Грэй
️️️️
М. Иленич
86'
79'
Замена
С. Соса
️️️️
L. Rodriguez
Замена
А. Мартинес
️️️️
Т. Магно
70'
Замена
А. Охеда
️️️️
Х. Фернандес
69'
56'
Замена
Р. Сиснерос
️️️️
A. Arnaud Loba
56'
Замена
P. Barrera
️️️️
А. Пресиадо
Желтая карточка
Т. Магно
38'
Желтая карточка
М. Бакрар
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
33
Бирк Риса
ЛЗ
13
Тиаго Мартинс
(К)
ЦЗ
18
Christian McFarlane
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
35
Митя Иленич
ПЗ
11
Таллес Магно
ЛВ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
15
Justin Haak
ЦФ
18
Хулиан Фернандес
ЦФ
71
Монсеф Бакрар
ЦФ
13
Luis Barraza
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Керетаро
25
Guillermo Allison
ВР
5
Kevin Escamilla
(К)
ЦЗ
4
Франко Руссо
ЦЗ
15
Jonathan Perlaza
ЦЗ
14
Federico Lértora
ЦП
22
Alan Medina
ЦП
10
Айртон Пресиадо
ЦП
7
Lucas Rodriguez
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
Главный тренер
Мауро Герк
Нью-Йорк Сити
49
Мэтт Фриз
ВР
24
Тайвон Грэй
ПЗ
11
Йован Миятович
ПВ
26
Агустин Охеда
ЦФ
16
Алонсо Мартинес
ЦФ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
Керетаро
13
Carlos Higuera
ВР
10
Самуэль Соса
ЛВ
20
Misael Domínguez
ЦП
8
Pablo Barrera
ЦП
12
Jaime Gomez
ЦП
27
Victor Daniel Lopez Samano
ЦФ
18
Роналдо Сиснерос
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
3-2-1-1-4
13
Мартинс
18
6
Сэндс
33
Риса
35
Иленич
10
Моралес
11
Магно
15
13
71
Бакрар
18
Фернандес
3-3-2
25
5
4
Руссо
15
14
22
10
Пресиадо
9
7
35
Иленич
24
Грэй
24
Грэй
35
Иленич
18
Фернандес
26
Охеда
26
Охеда
18
Фернандес
11
Магно
16
Мартинес
16
Мартинес
11
Магно
10
Пресиадо
8
8
10
Пресиадо
7
10
Соса
10
Соса
7
9
18
Сиснерос
18
Сиснерос
9
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Керетаро
49
Мэтт Фриз
ВР
11
Йован Миятович
ПВ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
13
Carlos Higuera
ВР
20
Misael Domínguez
ЦП
12
Jaime Gomez
ЦП
27
Victor Daniel Lopez Samano
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Мауро Герк
Остались в запасе
49
Мэтт Фриз
ВР
11
Йован Миятович
ПВ
26
Strahinja Tanasijević
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
Остались в запасе
13
Carlos Higuera
ВР
20
Misael Domínguez
ЦП
12
Jaime Gomez
ЦП
27
Victor Daniel Lopez Samano
ЦФ
28
Rubio Rubin
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Мауро Герк
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Керетаро
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
13
Офсайды
1
2
Количество передач
420
213
Сейвы
3
4
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 17 тур
Керетаро
2 : 2
23.11.2026
Некакса
Мексика. Лига МХ, 7 тур
Керетаро
0 : 1
15.11.2026
Монтеррей
Мексика. Лига МХ, 16 тур
Керетаро
0 : 2
09.11.2026
Пуэбла
Мексика. Лига МХ, 15 тур
Хуарес
3 : 1
31.10.2026
Керетаро
Мексика. Лига МХ, 14 тур
Керетаро
1 : 3
26.10.2026
Крус Асуль
Информация о матче
Главный судья:
Keylor Herrera, Costa Rica
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