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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Непал - ОАЭ
Непал - ОАЭ: обзор матча 06 июня 2024
Непал
06.06.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа H, 5 тур
0 : 4
Завершен
ОАЭ
12'
А. Сухаил
14'
А. Сухаил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Непал - ОАЭ
Замена
A. Ghalan
️️️️
J. K. Gillespye
68'
Желтая карточка
A. Tamang
57'
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Сухаил
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Сухаил
Пас отдал
А. Идрис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Непал
16
Kiran Chemjong
ВР
44
Ananta Tamang
ЦЗ
3
Bishal Basnet
ЦЗ
5
Saubhagya Rai
ЦЗ
32
Rohit Chand
ЦП
21
Manish Dangi
ЦП
10
Laken Limbu
ЦП
9
Sanjeeb Bista
ЦФ
17
Bharat Khawas
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
ОАЭ
22
Khaled Tawhid
ВР
13
Бадер Абаэльазиз
ЛЗ
2
Абдулла Идрис
ЦЗ
4
Халид Хашеми
ЦЗ
25
Зайед Султан
ПЗ
9
Ариб Сухаил
ЛВ
5
Ali Salmin
ЦП
16
Мохаммед Аль-Балуши
АП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Ali Saleh
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Непал
1
Abishek Baral
ВР
1
Bishal Sunar
ВР
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
2
Sanish Shrestha
ЦЗ
6
Chhiring Lama
ЦЗ
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
23
Mani Lama
ЦП
19
Ayush Ghalan
ЦП
15
Aashish Chaudhary
ЦФ
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
ОАЭ
1
Али Хасейф
ВР
17
Халид Эйса
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
16
Mubarak Zamah
ЦЗ
14
Али Салмин
ОП
15
Яхья Надер
ОП
18
Маджид Рашид
ОП
18
H. Abbas
ЦП
3-3-2
16
44
3
5
32
21
10
17
9
4-1-3-1
22
25
Султан
2
Идрис
4
Хашеми
13
Абаэльазиз
5
16
Аль-Балуши
8
Аль-Зааби
9
Сухаил
7
19
19
Остались в запасе
Непал
ОАЭ
1
Abishek Baral
ВР
1
Bishal Sunar
ВР
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
2
Sanish Shrestha
ЦЗ
6
Chhiring Lama
ЦЗ
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
23
Mani Lama
ЦП
15
Aashish Chaudhary
ЦФ
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
Главный тренер
Ари Хадка
18
H. Abbas
ЦП
1
Али Хасейф
ВР
17
Халид Эйса
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
16
Mubarak Zamah
ЦЗ
14
Али Салмин
ОП
15
Яхья Надер
ОП
18
Маджид Рашид
ОП
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
1
Abishek Baral
ВР
1
Bishal Sunar
ВР
13
Abhishek Limbu
ЦЗ
2
Sanish Shrestha
ЦЗ
6
Chhiring Lama
ЦЗ
12
Sumit Shrestha
ЦЗ
23
Mani Lama
ЦП
15
Aashish Chaudhary
ЦФ
18
Thapaliya Hisub
ЦФ
Остались в запасе
18
H. Abbas
ЦП
1
Али Хасейф
ВР
17
Халид Эйса
ВР
14
Абдулрахман Салех
ЛЗ
13
Мохамед Омар Аль-Аттас
ЦЗ
16
Mubarak Zamah
ЦЗ
14
Али Салмин
ОП
15
Яхья Надер
ОП
18
Маджид Рашид
ОП
Главный тренер
Ари Хадка
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Непал - ОАЭ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Непал
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Непал
0 : 1
31.03.2026
Лаос
Товарищеские матчи. Сборные
Непал
0 : 0
26.03.2026
Гонконг
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Непал
0 : 1
18.11.2025
Малайзия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
Бангладеш
2 : 2
13.11.2025
Непал
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Непал
0 : 1
14.10.2025
Вьетнам
ОАЭ
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Йемен
- : -
23.12.2027
ОАЭ
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
3 : 1
13.11.2026
Гондурас
Кубок арабских наций, 1/2 финала
Марокко
3 : 0
15.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 1/4 финала
Алжир
1 : 1
12.12.2025
ОАЭ
Кубок арабских наций, 3 тур
ОАЭ
3 : 1
09.12.2025
Кувейт
Информация о матче
Стадион:
Prince Mohamed Bin Fahd Stadium, Dammam
Посещаемость:
2450
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