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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нефтчи - Шкупи
Нефтчи - Шкупи: обзор матча 27 августа 2020
Нефтчи
27.08.2020, четверг, 19:00
Лига Европы, 1 раунд
2 : 1
Завершен
Шкупи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нефтчи - Шкупи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 13 тур
Нефтчи
- : -
27.11.2026
Зиря
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Араз-Нахичевань
1 : 3
22.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Нефтчи
1 : 0
06.11.2026
Кяпаз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Нефтчи
1 : 1
24.10.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Левски
1 : 0
03.08.2023
Шкупи
Лига конференций, 2 раунд
Шкупи
0 : 2
27.07.2023
Левски
Лига конференций, 1 раунд
Шкупи
0 : 0
20.07.2023
Хегельманн
Лига конференций, 1 раунд
Хегельманн
0 : 5
13.07.2023
Шкупи
Лига конференций, 4 раунд
Балкани
1 : 0
25.08.2022
Шкупи
Информация о матче
Стадион:
Бакссел арена (8-й км)
Новости команд
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Нефтчи
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Махмудов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»
19 ноября
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2023.01.27 15:15
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