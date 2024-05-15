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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Расинг М - Насьональ
Расинг М - Насьональ: обзор матча 15 мая 2024
Расинг М
15.05.2024, среда, 01:00
Копа Судамерикана, группа F, 5 тур
2 : 1
Завершен
Насьональ
54'
D. Nandin
64'
G. Bueno
53'
I. Bailone (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Насьональ
90'
+5
Желтая карточка
J. F. Santacruz Rodas
90'
+4
Желтая карточка
O. Gaona Lugo
Замена
A. Hernandez
️️️️
J. Urretaviscaya
90'
+1
Замена
J. Rivero
️️️️
D. Nandin
90'
87'
Замена
F. Velazco
️️️️
J. Alfaro
81'
Замена
R. Arevalo
️️️️
D. Duarte
81'
Замена
O. Gaona Lugo
️️️️
Г. Кабальеро
Замена
E. Méndez
️️️️
L. Monzón
77'
Замена
A. Pereira
️️️️
L. Rodriguez
76'
ГОЛ! 2:1!
G. Bueno
Пас отдал
J. Urretaviscaya
64'
Замена
A. Alaniz
️️️️
E. De Los Santos
59'
ГОЛ! 1:1!
D. Nandin
Пас отдал
J. Varela
54'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
I. Bailone
46'
Замена
B. Blasi
️️️️
C. Nunez
Желтая карточка
J. Varela
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
25
Rodrigo Odriozola
ВР
3
G. Bueno
ЦЗ
17
M. Ferreira
ЦЗ
33
Lucas Monzón
ЦЗ
4
Hugo Magallanes
ЦЗ
7
J. Varela
(К)
ЦП
23
L. Rodriguez
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
23
D. Nandin
ЦФ
27
T. Veron
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Насьональ
1
Антони Сильва
(К)
ВР
13
C. Nunez
ЦЗ
30
S. Ojeda
ЦЗ
12
L. Rivas
ЦЗ
17
Густаво Кабальеро
ЛВ
5
J. Alfaro
ЦП
9
D. Duarte
ЦФ
7
I. Bailone
ЦФ
Главный тренер
Хуан Пабло Пумпидо
Расинг М
1
Renzo Bacchia
ВР
34
A. Pereira
ЦЗ
45
Óscar Quiñónez
ЦЗ
21
J. Rivero
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
20
Santiago Mederos
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
17
A. Hernandez
ЦФ
8
L. Gorocito
ЦФ
Насьональ
31
B. Blasi
ЦЗ
33
O. Gaona Lugo
ЦП
4-4-2
25
3
33
4
17
7
80
14
23
27
23
3-1-1-2
1
Сильва
13
30
12
5
17
Кабальеро
7
9
23
34
34
23
23
21
21
23
80
17
17
80
33
52
52
33
14
7
7
14
13
31
31
13
17
Кабальеро
33
33
17
Кабальеро
Остались в запасе
Расинг М
Насьональ
8
L. Gorocito
ЦФ
1
Renzo Bacchia
ВР
45
Óscar Quiñónez
ЦЗ
20
Santiago Mederos
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Главный тренер
Хуан Пабло Пумпидо
Остались в запасе
8
L. Gorocito
ЦФ
1
Renzo Bacchia
ВР
45
Óscar Quiñónez
ЦЗ
20
Santiago Mederos
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Эдуардо Эспинель
Главный тренер
Хуан Пабло Пумпидо
Статистика матча Расинг М - Насьональ
1
2
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
7
11
Офсайды
1
3
Количество передач
362
417
Сейвы
4
0
Точность передач %
65
71
Удары мимо ворот
4
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
13
Матчи команд
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Расинг М
1 : 0
20.11.2026
Сентраль Эспаньол
Уругвай. Примера, 14 тур
Монтевидео Сити Торке
2 : 2
13.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 13 тур
Расинг М
3 : 1
31.10.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 12 тур
Дефенсор Спортинг
3 : 3
24.10.2026
Расинг М
Насьональ
Парагвай. Примера, 22 тур
2 де Майо
- : -
07.12.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 21 тур
Насьональ
3 : 1
27.11.2026
Рубио Нью
Парагвай. Примера, 20 тур
Насьональ
2 : 0
24.11.2026
Серро Портеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Либертад
3 : 0
08.11.2026
Насьональ
Парагвай. Примера, 18 тур
Насьональ
0 : 2
04.11.2026
Спортиво Сан-Лоренцо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 3
01.11.2026
Насьональ
Информация о матче
Главный судья:
Gery Vargas, Bolivia
Стадион:
Эстадио Сентенарио
Новости команд
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Расинг М
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2022.09.21 00:32
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2022.09.20 09:59
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