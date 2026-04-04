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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Расинг М - Хувентуд
Расинг М - Хувентуд: обзор матча 04 апреля 2026
Расинг М
04.04.2026, суббота, 16:00
Уругвай. Примера, 10 тур
2 : 1
Завершен
Хувентуд
22'
F. Álvarez
38'
F. Mimbacas (АГ)
45+1'
F. Mimbacas
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг М - Хувентуд
Завершен
Желтая карточка
Мохаммед Абдул Кайум
90'
+4
90'
+5'
86'
Замена
Renzo Rabino
️️️️➡️️
Emmanuel Más
86'
Замена
Marcelo Perez
️️️️➡️️
R. Peralta
Замена
Мохаммед Абдул Кайум
️️️️➡️️
Sebastián da Silva
83'
Желтая карточка
Sebastián da Silva
80'
Замена
Facundo González
️️️️➡️️
Agustín Álvarez
78'
74'
Замена
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
️️️️➡️️
M. Izaguirre
74'
Замена
P. Lago
️️️️➡️️
Agustín Alaniz
66'
Замена
G. Gomez
️️️️➡️️
Гастон Перейро
63'
Желтая карточка
Franco Risso
Замена
M. Ferreira
️️️️➡️️
F. Cairus
60'
Замена
Rodrigo Dudok
️️️️➡️️
Yuri Oyarzo
60'
52'
Желтая карточка
M. Izaguirre
49'
Желтая карточка
Гастон Перейро
Замена
Esteban Da Silva
️️️️➡️️
Tomas Habib
46'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Fernando Mimbacas
45'
+3'
44'
Желтая карточка
Leonel Roldán
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Fernando Mimbacas
38'
Желтая карточка
Agustín Álvarez
37'
Желтая карточка
F. Cairus
27'
ГОЛ! 1:0!
Felipe Álvarez
22'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг М
12
Federico Varese
ВР
4
G. Cotugno
ЦЗ
13
Felipe Álvarez
ЦЗ
37
Yuri Oyarzo
ЦЗ
39
A. Vazquez
ЦП
21
Agustín Álvarez
ЦП
8
F. Cairus
ЦП
14
Erik De Los Santos
ЦП
3
Ramiro Brazionis
ЦП
18
Tomas Habib
ЦФ
33
Sebastián da Silva
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Хувентуд
1
Себастьян Соса
ВР
14
Leonel Roldán
ЦЗ
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
28
Franco Risso
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
8
M. Izaguirre
ЦП
19
Emanuel Cecchini
ЦП
37
R. Peralta
ЦП
7
Agustín Alaniz
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
80
Fernando Mimbacas
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
Расинг М
1
Facundo Machado
ВР
17
M. Ferreira
ЦЗ
29
Facundo González
ЦЗ
77
Bautista Tomatis
ЦП
23
N. Sosa Sanchez
ЦП
24
Juan Perez
ЦП
81
Мохаммед Абдул Кайум
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
19
Rodrigo Dudok
ЦФ
33
Esteban Da Silva
ЦФ
Хувентуд
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
25
Ignacio Alejandro Mujica Fernández
ЦЗ
16
Renzo Rabino
ЦЗ
30
G. Gomez
ЦП
11
P. Lago
ЦП
21
F. Perez
ЦП
9
Marcelo Perez
ЦФ
15
Alejo Cruz
ЦФ
27
J. Boselli
ЦФ
3-5-2
12
4
13
37
21
8
14
3
39
33
18
4-4-1-1
1
Соса
2
28
23
14
19
37
7
8
26
Перейро
80
8
17
17
8
21
29
29
21
33
81
Абдул Кайум
81
Абдул Кайум
33
37
19
19
37
18
33
33
18
8
25
25
8
23
16
16
23
26
Перейро
30
30
26
Перейро
7
11
11
7
37
9
9
37
Остались в запасе
Расинг М
Хувентуд
1
Facundo Machado
ВР
77
Bautista Tomatis
ЦП
23
N. Sosa Sanchez
ЦП
24
Juan Perez
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
21
F. Perez
ЦП
15
Alejo Cruz
ЦФ
27
J. Boselli
ЦФ
Главный тренер
Диего Монаррис
Остались в запасе
1
Facundo Machado
ВР
77
Bautista Tomatis
ЦП
23
N. Sosa Sanchez
ЦП
24
Juan Perez
ЦП
40
Axel Atum
ЦП
Остались в запасе
12
N. Rossi (o.g.)
ВР
21
F. Perez
ЦП
15
Alejo Cruz
ЦФ
27
J. Boselli
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Чамбиан
Главный тренер
Диего Монаррис
Статистика матча Расинг М - Хувентуд
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Освальдо Роберто
Посещаемость:
400
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