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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Мура 05
Штурм - Мура 05: обзор матча 26 августа 2021
Штурм
26.08.2021, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Мура 05
39'
О. Китеишвили
66'
Я. Яншер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Штурм - Мура 05
82'
Желтая карточка
Я. Горенц
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
Д. Аффенгрубер
81'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
С. Хирлендер
81'
77'
Замена
Т. Ципот
️️️️
Т. Хорват
Замена
А. Прасс
️️️️
О. Китеишвили
74'
Замена
А. Кюн
️️️️
Й. Горенц-Станкович
74'
Замена
М. Саркария
️️️️
К. Йебоа
67'
ГОЛ! 2:0!
Я. Яншер
Пас отдал
Д. Аффенгрубер
66'
63'
Замена
А. Мароша
️️️️
Ж. Коус
56'
Замена
А. Козар
️️️️
С. Мандич
54'
Вторая желтая
М. Марушко
46'
Замена
М. Клепач
️️️️
Ж. Скофлек
ГОЛ! 1:0!
О. Китеишвили
39'
33'
Желтая карточка
М. Марушко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
70
Юсуф Газибегович
ЦФ
22
Давид Аффенгрубер
ЦФ
5
Грегори Вютрих
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Мура 05
9
Митя Лотрич
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
9
Матич Марушко
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
11
Жига Коус
ЦФ
14
Томи Хорват
ЦФ
23
Клемен Штурм
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
30
Ян Горенц
ЦФ
2
Жан Карничник
ЦФ
69
Матко Обрадович
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
22
Александер Прасс
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
2
Пауль Компош
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
21
Самуэль Стуклер
ЦФ
27
Кристоф Ланг
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
91
Лука Марич
ЦФ
Мура 05
14
Ник Лорбек
ЦП
12
Лан Ержавец
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
1-5-4
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
25
Хирлендер
8
Китеишвили
77
Любич
89
Яншер
44
Данте
70
Газибегович
9
Йебоа
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
1-1-5
9
Лотрич
27
Скофлек
23
Штурм
69
Обрадович
2
Карничник
30
Горенц
3
Пучко
22
Аффенгрубер
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
22
Аффенгрубер
8
Китеишвили
22
Прасс
22
Прасс
8
Китеишвили
9
Йебоа
11
Саркария
11
Саркария
9
Йебоа
4
Горенц-Станкович
30
Кюн
30
Кюн
4
Горенц-Станкович
25
Хирлендер
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
25
Хирлендер
77
Мандич
47
Козар
47
Козар
77
Мандич
14
Хорват
11
Ципот
11
Ципот
14
Хорват
27
Скофлек
77
Клепач
77
Клепач
27
Скофлек
11
Коус
17
Мароша
17
Мароша
11
Коус
Остались в запасе
Штурм
Мура 05
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
2
Пауль Компош
ЦФ
21
Самуэль Стуклер
ЦФ
27
Кристоф Ланг
ЦФ
91
Лука Марич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
14
Ник Лорбек
ЦП
12
Лан Ержавец
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
37
Мориц Вельс
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
2
Пауль Компош
ЦФ
21
Самуэль Стуклер
ЦФ
27
Кристоф Ланг
ЦФ
91
Лука Марич
ЦФ
Остались в запасе
14
Ник Лорбек
ЦП
12
Лан Ержавец
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Мура 05
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Информация о матче
Стадион:
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