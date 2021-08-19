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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мура 05 - Штурм
Мура 05 - Штурм: обзор матча 19 августа 2021
Мура 05
19.08.2021, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Штурм
3'
Ж. Скофлек
18'
Я. Яншер (П)
61'
О. Китеишвили
63'
К. Йебоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мура 05 - Штурм
81'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
80'
Замена
Н. Гейрхофер
️️️️
И. Любич
76'
Замена
А. Кюн
️️️️
О. Китеишвили
76'
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
К. Йебоа
Замена
К. Пучко
️️️️
Ж. Скофлек
71'
Замена
А. Мароша
️️️️
Ж. Карничник
71'
66'
Замена
М. Саркария
️️️️
Я. Яншер
63'
ГОЛ! 1:3!
К. Йебоа
Замена
С. Мандич
️️️️
Л. Бобичанец
62'
61'
ГОЛ! 1:2!
О. Китеишвили
Пас отдал
К. Йебоа
34'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
Желтая карточка
К. Штурм
23'
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Я. Яншер
ГОЛ! 1:0!
Ж. Скофлек
Пас отдал
Т. Хорват
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
9
Митя Лотрич
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
69
Матко Обрадович
ЦФ
2
Жан Карничник
ЦФ
9
Матич Марушко
ЦФ
30
Ян Горенц
ЦФ
11
Жига Коус
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
8
Лука Бобичанец
ЦФ
14
Томи Хорват
ЦФ
23
Клемен Штурм
ЦФ
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
89
Якоб Яншер
ЦП
44
Амаду Данте
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
5
Грегори Вютрих
ЦФ
22
Давид Аффенгрубер
ЦФ
70
Юсуф Газибегович
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Мура 05
12
Лан Ержавец
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
17
Амадей Мароша
ЦФ
77
Станиша Мандич
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
91
Лука Марич
ЦФ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
2
Пауль Компош
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
21
Самуэль Стуклер
ЦФ
27
Кристоф Ланг
ЦФ
1-1-5
9
Лотрич
27
Скофлек
47
Козар
23
Штурм
14
Хорват
8
Бобичанец
11
Коус
1-5-4
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
89
Яншер
25
Хирлендер
8
Китеишвили
77
Любич
44
Данте
70
Газибегович
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
9
Йебоа
27
Скофлек
3
Пучко
3
Пучко
27
Скофлек
2
Карничник
17
Мароша
17
Мароша
2
Карничник
8
Бобичанец
77
Мандич
77
Мандич
8
Бобичанец
77
Любич
35
Гейрхофер
35
Гейрхофер
77
Любич
89
Яншер
11
Саркария
11
Саркария
89
Яншер
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
9
Йебоа
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
9
Йебоа
8
Китеишвили
30
Кюн
30
Кюн
8
Китеишвили
Остались в запасе
Мура 05
Штурм
12
Лан Ержавец
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
22
Александер Прасс
ЦП
91
Лука Марич
ЦФ
2
Пауль Компош
ЦФ
21
Самуэль Стуклер
ЦФ
27
Кристоф Ланг
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
12
Лан Ержавец
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
22
Александер Прасс
ЦП
91
Лука Марич
ЦФ
2
Пауль Компош
ЦФ
21
Самуэль Стуклер
ЦФ
27
Кристоф Ланг
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Мура 05 - Штурм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
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