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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мура 05 - ПСВ
Мура 05 - ПСВ: обзор матча 24 сентября 2020
Мура 05
24.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 5
Завершен
ПСВ
21'
Н. Коутер
17'
Д. Мален
28'
М. Жуниор
54'
К. Гакпо
65'
Д. Мален
90'
К. Гакпо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мура 05 - ПСВ
90'
ГОЛ! 1:5!
К. Гакпо
Пас отдал
Д. Дюмфрис
Замена
А. Мароша
️️️️
K. Žižek
81'
76'
Замена
М. Садилек
️️️️
Р. Томас
Замена
L. Marič
️️️️
А. Филипович
76'
Замена
M. Brkić
️️️️
Т. Хорват
76'
65'
ГОЛ! 1:4!
Д. Мален
Пас отдал
Брума
62'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
54'
ГОЛ! 1:3!
К. Гакпо
Пас отдал
Брума
49'
Желтая карточка
Р. Томас
28'
ГОЛ! 1:2!
М. Жуниор
ГОЛ! 1:1!
Н. Коутер
21'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мален
Пас отдал
Ф. Макс
11'
Замена
К. Гакпо
️️️️
М. Ромеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
23
Клемен Штурм
ЛЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
47
Ален Козар
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Жига Коус
ПП
11
Андрия Филипович
ПВ
27
Kevin Žižek
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
30
Райан Томас
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Мура 05
52
Марко Залокар
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
11
Тио Ципот
ПП
17
Амадей Мароша
ЦФ
28
Vito Strakl
ЦФ
19
Luka Marič
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
ПСВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
20
Нони Мадуэке
ПВ
3-4-2-1
69
Обрадович
23
Штурм
30
Горенц
2
Карничник
10
Коутер
47
Козар
14
Хорват
11
Коус
8
Бобичанец
11
Филипович
27
4-1-2-1-2
38
Мвого
17
Жуниор
21
Боскальи
4
Тезе
30
Макс
13
Росарио
24
Дюмфрис
30
Томас
77
Брума
14
Мален
19
Ромеро
27
17
Мароша
17
Мароша
27
11
Филипович
19
19
11
Филипович
14
Хорват
18
18
14
Хорват
19
Ромеро
18
Гакпо
18
Гакпо
19
Ромеро
30
Томас
23
Садилек
23
Садилек
30
Томас
Остались в запасе
Мура 05
ПСВ
11
Тио Ципот
ПП
52
Марко Залокар
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
28
Vito Strakl
ЦФ
20
Нони Мадуэке
ПВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
11
Тио Ципот
ПП
52
Марко Залокар
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
28
Vito Strakl
ЦФ
Остались в запасе
20
Нони Мадуэке
ПВ
1
Ларс Уннершталь
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Мура 05 - ПСВ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Фазанерия
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