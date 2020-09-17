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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мура 05 - Орхус
Мура 05 - Орхус: обзор матча 17 сентября 2020
Мура 05
17.09.2020, четверг, 21:15
Лига Европы, 2 раунд
3 : 0
Завершен
Орхус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мура 05 - Орхус
Замена
А. Мароша
️️️️
Н. Коутер
90'
+2
Замена
Д. Ловрич
️️️️
Л. Бобичанец
82'
76'
Замена
А. Гренбек
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
72'
Замена
Н. Хелениус
️️️️
Б. Блуме
Замена
Т. Хорват
️️️️
А. Филипович
69'
30'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
Д. Линкс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
69
Матко Обрадович
ВР
23
Клемен Штурм
ЛЗ
2
Жан Карничник
ЦЗ
30
Ян Горенц
ЦЗ
10
Нино Коутер
ЦП
47
Ален Козар
ЦП
8
Лука Бобичанец
АП
11
Жига Коус
ПП
11
Андрия Филипович
ПВ
27
Kevin Žižek
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Орхус
3
Niklas Backman
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мура 05
52
Марко Залокар
ВР
25
Драган Ловрич
ЦЗ
14
Томи Хорват
ЦП
11
Тио Ципот
ПП
17
Амадей Мароша
ЦФ
18
Marko Brkić
ЦФ
19
Luka Marič
ЦФ
Орхус
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
3-3-2-2
69
Обрадович
23
Штурм
30
Горенц
2
Карничник
10
Коутер
47
Козар
11
Коус
8
Бобичанец
11
Филипович
4
Ципот
27
4-4-3
3
Мунксгор
5
Тингагер
5
Хойер
3
6
Поульсен
11
Линкс
10
Блуме
33
23
Торстейнссон
1
9
Мортенсен
10
Коутер
17
Мароша
17
Мароша
10
Коутер
8
Бобичанец
25
Ловрич
25
Ловрич
8
Бобичанец
11
Филипович
14
Хорват
14
Хорват
11
Филипович
23
Торстейнссон
11
Гренбек
11
Гренбек
23
Торстейнссон
11
Линкс
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
11
Линкс
10
Блуме
9
Хелениус
9
Хелениус
10
Блуме
Остались в запасе
Мура 05
Орхус
11
Тио Ципот
ПП
52
Марко Залокар
ВР
18
Marko Brkić
ЦФ
19
Luka Marič
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
11
Тио Ципот
ПП
52
Марко Залокар
ВР
18
Marko Brkić
ЦФ
19
Luka Marič
ЦФ
Остались в запасе
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
31
Kasper Kristensen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Мура 05 - Орхус
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Фазанерия
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Мура 05
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