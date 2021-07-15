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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Спартак Тр - Моста
Спартак Тр - Моста: обзор матча 15 июля 2021
Спартак Тр
15.07.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 1 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 3
Завершен
Моста
16'
Ф. Твардзик
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Спартак Тр - Моста
Желтая карточка
Y. Michael Yao
90'
+8
Замена
Y. Michael Yao
️️️️
J. Vlasko
88'
Желтая карточка
Ф. Твардзик
74'
Замена
А. Иван
️️️️
S. Cabral
74'
65'
Замена
W. Donkin
️️️️
M. Mifsud
Замена
Я. Грич
️️️️
М. Буката
60'
47'
Желтая карточка
J. R. Ekani
Замена
D. Trajkovski
️️️️
М. Микович
46'
46'
Замена
Z. Brincat
️️️️
D. Debono
Желтая карточка
М. Буката
36'
36'
Желтая карточка
N. J. Kalu
ГОЛ! 1:0!
Ф. Твардзик
Пас отдал
С. Коса
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак Тр
71
Доминик Такац
ВР
29
Мартин Микович
ЛЗ
26
Себастьян Коса
ЦЗ
27
Матей Курма
ПЗ
11
Деле
ЛВ
33
Филип Твардзик
ЦП
6
Роман Прохазка
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
28
Мартин Буката
ЦП
77
S. Cabral
ЦФ
10
Ján Vlasko
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Моста
22
Кристофер Мафумби
ВР
0
J. R. Ekani
ЦФ
11
N. J. Kalu
ЦФ
0
M. Mifsud
ЦФ
8
Evo Ememe Christ
ЦФ
14
Luis Riascos
ЦФ
0
I. Djoric
ЦФ
0
C. Failla (pen.)
ЦФ
0
D. Debono
ЦФ
34
Rafael Morisco
ЦФ
22
Tyrone Farrugia
ЦФ
Спартак Тр
8
Якуб Грич
ОП
7
Алекс Иван
ПП
90
Denis Chudy
ЦФ
11
Yann Michael Yao
ЦФ
0
P. Kolesar
ЦФ
5
Dejan Trajkovski
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
Моста
1
Dylan Ciappara
ЦФ
3
Owen Sammut
ЦФ
22
D. Bonnici
ЦФ
21
Sean Schembri
ЦФ
2
Nathan Agius
ЦФ
22
Will Donkin
ЦФ
15
Luke Formosa
ЦФ
16
Gianluca Sciberras
ЦФ
0
Romeu
ЦФ
33
Liam Portelli
ЦФ
0
Z. Brincat
ЦФ
3-4-1-2
71
Такац
29
Микович
26
Коса
27
Курма
33
Твардзик
88
Саввидис
28
Буката
6
Прохазка
11
Деле
10
77
5
22
Мафумби
0
22
34
0
0
10
11
11
10
77
7
Иван
7
Иван
77
28
Буката
8
Грич
8
Грич
28
Буката
29
Микович
5
5
29
Микович
0
22
22
0
0
0
0
0
Остались в запасе
Спартак Тр
Моста
90
Denis Chudy
ЦФ
0
P. Kolesar
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
1
Dylan Ciappara
ЦФ
3
Owen Sammut
ЦФ
22
D. Bonnici
ЦФ
21
Sean Schembri
ЦФ
2
Nathan Agius
ЦФ
15
Luke Formosa
ЦФ
16
Gianluca Sciberras
ЦФ
0
Romeu
ЦФ
33
Liam Portelli
ЦФ
Остались в запасе
90
Denis Chudy
ЦФ
0
P. Kolesar
ЦФ
3
Gergely Tumma
ЦФ
1
Ľuboš Kamenár
ЦФ
Остались в запасе
1
Dylan Ciappara
ЦФ
3
Owen Sammut
ЦФ
22
D. Bonnici
ЦФ
21
Sean Schembri
ЦФ
2
Nathan Agius
ЦФ
15
Luke Formosa
ЦФ
16
Gianluca Sciberras
ЦФ
0
Romeu
ЦФ
33
Liam Portelli
ЦФ
Главный тренер
Михал Шчасны
Статистика матча Спартак Тр - Моста
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 16 тур
Спартак Тр
- : -
29.11.2026
Тренчин
Словакия. Найк Лига, 15 тур
Земплин Михаловце
0 : 1
21.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 14 тур
Дукла ББ
1 : 2
07.11.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Спартак Тр
1 : 2
31.10.2026
Комарно
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Скалица
1 : 1
24.10.2026
Спартак Тр
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Спартак Тр
0 : 3
17.10.2026
Слован
Моста
Лига конференций, 1 раунд
Спартак Тр
2 : 0
15.07.2021
Моста
Лига конференций, 1 раунд
Моста
3 : 2
06.07.2021
Спартак Тр
Информация о матче
Стадион:
Антон Малатински
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