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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Морнар - Пакш
Морнар - Пакш: обзор матча 13 августа 2024
Морнар
13.08.2024, вторник, 21:45
Лига конференций, 3 раунд
2 : 2
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Пакш
18'
Б. Ленжер (АГ)
60'
Д. Зорич
14'
J. Windecker (П)
86'
Д. Зорич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Морнар - Пакш
88'
Желтая карточка
J. Windecker
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Д. Зорич
Пас отдал
K. Kovács
Замена
N. Vuković
️️️️
S. Stevanović
83'
83'
Замена
B. Balogh
️️️️
Б. Вечеи
Замена
A. Kolundžić
️️️️
M. Ćetković
77'
Желтая карточка
А. Калуджерович
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Зорич
Пас отдал
M. Ćetković
60'
60'
Замена
D. Böde
️️️️
B. Tóth
44'
Желтая карточка
Б. Ленжер
23'
Замена
K. Kovács
️️️️
J. Szabó
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Ленжер
18'
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
J. Windecker
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Морнар
32
Velimir Ljutica
ЦЗ
33
Balša Vukotić
ЦЗ
7
Котаро Киси
ЦП
4
Андрия Калуджерович
ЦП
7
Marko Ćetković
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
17
Милан Вушурович
ПВ
12
S. Popovic
ЦФ
2
Siniša Stevanović
ЦФ
16
Filip Mitrović
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
14
Аттила Осват
ЦЗ
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
(К)
ЦЗ
21
Kristóf Papp
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
22
József Windecker
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
29
Barna Tóth
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Морнар
97
Ermin Seratlić
ЦЗ
11
Andrija Kolundžić
ЦП
14
Nikola Vuković
ЦП
94
Luka Perovic
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
89
Vilmos Borsos
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
8
Balázs Balogh
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
13
Dániel Böde
ЦФ
2-3-2-4
32
33
7
Киси
4
Калуджерович
7
18
Зорич
17
Вушурович
12
9
16
2
4-3-1-2
1
Саппанош
24
Ленжер
2
30
14
Осват
21
5
Вечеи
22
23
Этвеш
29
26
7
11
11
7
2
14
14
2
30
20
20
30
5
Вечеи
8
8
5
Вечеи
29
13
13
29
Остались в запасе
Морнар
Пакш
97
Ermin Seratlić
ЦЗ
94
Luka Perovic
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
25
Barnabás Simon
ВР
89
Vilmos Borsos
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Остались в запасе
97
Ermin Seratlić
ЦЗ
94
Luka Perovic
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
89
Vilmos Borsos
ВР
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
26
Gabor Vas
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Морнар - Пакш
1
2
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
14
Офсайды
1
2
Количество передач
511
342
Сейвы
0
2
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Морнар
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Морнар
- : -
05.12.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Отрант-Олимпик
3 : 3
28.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Бокель
0 : 1
06.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Морнар
0 : 0
01.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Topolica Sportska Dvorana, Bar
Новости команд
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