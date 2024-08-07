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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пакш - Морнар
Пакш - Морнар: обзор матча 07 августа 2024
Пакш
07.08.2024, среда, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Морнар
59'
D. Böde
90+9'
Б. Сабо (П)
90+10'
B. Tóth
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пакш - Морнар
ГОЛ! 3:0!
B. Tóth
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Сабо
90'
+9
90'
+3
Замена
V. Trifunović
️️️️
М. Вушурович
90'
+2
Желтая карточка
S. Popovic
86'
Желтая карточка
Д. Зорич
85'
Замена
M. Ćetković
️️️️
Д. Зорич
Замена
B. Kocsis
️️️️
Z. Haraszti
82'
Замена
B. Tóth
️️️️
D. Böde
73'
64'
Желтая карточка
А. Калуджерович
ГОЛ! 1:0!
D. Böde
Пас отдал
J. Windecker
59'
Замена
Б. Сабо
️️️️
Б. Вечеи
46'
41'
Красная карточка
К. Ондонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пакш
1
Петер Саппанош
ВР
2
Ákos Kinyik
ЦЗ
30
János Szabó
ЦЗ
14
Аттила Осват
ЦЗ
5
Балинт Вечеи
ЦП
21
Kristóf Papp
ЦП
22
József Windecker
ЦП
26
Gabor Vas
ЦП
23
Бенче Этвеш
АП
13
Dániel Böde
(К)
ЦФ
10
Zsolt Haraszti
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Морнар
32
Velimir Ljutica
ЦЗ
33
Balša Vukotić
ЦЗ
7
Котаро Киси
ЦП
4
Андрия Калуджерович
ЦП
18
Дарко Зорич
ПВ
17
Милан Вушурович
ПВ
16
Filip Mitrović
ЦФ
2
Siniša Stevanović
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
12
S. Popovic
ЦФ
9
Крис Ондонг
ЦФ
Пакш
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
17
Bence Kocsis
ЦП
80
Балинт Сабо
ЦП
29
Barna Tóth
ЦФ
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
Морнар
97
Ermin Seratlić
ЦЗ
7
Marko Ćetković
ЦП
11
Andrija Kolundžić
ЦП
14
Nikola Vuković
ЦП
94
Luka Perovic
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
3-4-1-2
1
Саппанош
2
30
14
Осват
5
Вечеи
22
26
21
23
Этвеш
10
13
2-2-2-5
32
33
7
Киси
4
Калуджерович
17
Вушурович
18
Зорич
16
9
Ондонг
12
8
2
10
17
17
10
5
Вечеи
80
Сабо
80
Сабо
5
Вечеи
13
29
29
13
18
Зорич
7
7
18
Зорич
17
Вушурович
48
48
17
Вушурович
Остались в запасе
Пакш
Морнар
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
97
Ermin Seratlić
ЦЗ
11
Andrija Kolundžić
ЦП
14
Nikola Vuković
ЦП
94
Luka Perovic
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
Остались в запасе
25
Barnabás Simon
ВР
24
Бенце Ленжер
ЦЗ
77
Zsolt Gévay
ЦЗ
14
Erik Silye
ЦЗ
20
Krisztián Kovács
ЦЗ
8
Balázs Balogh
ЦП
15
Dávid Zimonyi
ЦФ
19
Kevin Horvath
ЦФ
26
Szabolcs Mezei
ЦФ
Остались в запасе
97
Ermin Seratlić
ЦЗ
11
Andrija Kolundžić
ЦП
14
Nikola Vuković
ЦП
94
Luka Perovic
ЦП
1
Đorđije Pavličić
ЦФ
9
Aleksandar Vujačić
ЦФ
Главный тренер
Дьердь Богнар
Статистика матча Пакш - Морнар
1
3
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
20
10
Офсайды
4
1
Количество передач
423
263
Сейвы
4
2
Точность передач %
79
60
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Пакш
- : -
29.11.2026
Академия Пушкаша
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Гонвед
2 : 1
22.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Пакш
2 : 1
07.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Вашаш
0 : 2
25.10.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Пакш
1 : 2
17.10.2026
Дьер
Морнар
Черногория. Первая Лига, 18 тур
Морнар
- : -
05.12.2026
Дечич
Черногория. Первая Лига, 17 тур
Отрант-Олимпик
3 : 3
28.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 16 тур
Морнар
0 : 0
20.11.2026
Сутьеска
Черногория. Первая Лига, 15 тур
Бокель
0 : 1
06.11.2026
Морнар
Черногория. Первая Лига, 14 тур
Морнар
0 : 0
01.11.2026
Петровац
Черногория. Первая Лига, 13 тур
Будучность
3 : 2
27.10.2026
Морнар
Информация о матче
Главный судья:
Dzmitry Dzmitryieu, Belarus
Стадион:
Fehérvári úti stadion, Paks
Новости команд
Все
Пакш
Морнар
Российский игрок забил гол в чемпионате Черногории, его клуб вышел на 1-е место
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