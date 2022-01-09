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Расписание матчей
Англия. Кубок
Тоттенхэм - Моркамб
Тоттенхэм - Моркамб: обзор матча 09 января 2022
Тоттенхэм
09.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Моркамб
74'
Г. Уинкс
85'
Л. Моура
88'
Г. Кейн
33'
Э. О'Коннор
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Тоттенхэм - Моркамб
ГОЛ! 3:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Ло Чельсо
88'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Д. Ло Чельсо
88'
Замена
Эмерсон
️️️️
Р. Сессеньон
87'
ГОЛ! 2:1!
Л. Моура
85'
77'
Замена
К. Джонс
️️️️
Р. Куни
77'
Замена
А. Уайлдиг
️️️️
Т. Дьягурага
74'
Желтая карточка
Р. Куни
ГОЛ! 1:1!
Г. Уинкс
74'
Замена
О. Скипп
️️️️
Т. Н'Домбеле
69'
Замена
Л. Моура
️️️️
Б. Хиль
69'
Замена
Г. Кейн
️️️️
Д. Алли
69'
65'
Замена
Л. Гибсон
️️️️
Д. Бедо
58'
Замена
Д. Обика
️️️️
Д. Аюнга
44'
Желтая карточка
Т. Дьягурага
33'
ГОЛ! 0:1!
Э. О'Коннор
Пас отдал
Э. МакКалмонт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Моркамб
31
Тревор Карсон
ВР
22
Грег Ли
ЦЗ
8
Элфи МакКалмонт
ЦП
11
Джона Аюнга
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
8
Тумани Дьягурага
ЦФ
21
Шейн МакЛафлин
ЦФ
4
Джейкоб Бедо
ЦФ
2
Энтони О'Коннор
ЦФ
23
Райан МакЛафлин
ЦФ
2
Райан Куни
ЦФ
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Моркамб
16
Jacob Mensah
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
15
Wesley McDonald
ЦФ
28
Каллум Джонс
ЦФ
24
Аарон Уайлдиг
ЦФ
14
Артюр Гауа
ЦФ
9
Джонатан Обика
ЦФ
3-2-2-3
95
Голлини
4
Дэвис
5
Танганга
6
Родон
30
Сессеньон
2
Доэрти
22
Н'Домбеле
4
Уинкс
17
Хиль
8
Алли
20
Ло Чельсо
1-1-5
31
Карсон
22
Ли
8
МакКалмонт
21
МакЛафлин
2
Куни
23
МакЛафлин
2
О'Коннор
4
Бедо
30
Сессеньон
22
Эмерсон
22
Эмерсон
30
Сессеньон
22
Н'Домбеле
34
Скипп
34
Скипп
22
Н'Домбеле
17
Хиль
7
Моура
7
Моура
17
Хиль
8
Алли
9
Кейн
9
Кейн
8
Алли
20
Ло Чельсо
18
Скарлетт
18
Скарлетт
20
Ло Чельсо
4
Бедо
30
Гибсон
30
Гибсон
4
Бедо
2
Куни
28
Джонс
28
Джонс
2
Куни
8
Дьягурага
24
Уайлдиг
24
Уайлдиг
8
Дьягурага
11
Аюнга
9
Обика
9
Обика
11
Аюнга
Остались в запасе
Тоттенхэм
Моркамб
1
Уго Льорис
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
16
Jacob Mensah
ЦЗ
23
Ryan Delaney
ЦФ
15
Wesley McDonald
ЦФ
14
Артюр Гауа
ЦФ
Остались в запасе
1
Уго Льорис
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
Остались в запасе
16
Jacob Mensah
ЦЗ
23
Ryan Delaney
ЦФ
15
Wesley McDonald
ЦФ
14
Артюр Гауа
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Тоттенхэм - Моркамб
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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