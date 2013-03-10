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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Морейренcе - Ольяненси
Морейренcе - Ольяненси: обзор матча 10 марта 2013
Морейренcе
10.03.2013, воскресенье, 20:00
Португалия. Высшая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Ольяненси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Морейренcе - Ольяненси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Комендадор Хоаким де Алмейда Фрейтас
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Морейренcе
Ольяненси
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
Давидс возглавил клуб из третьей португальской лиги. Он не тренировал больше шести лет
2021.01.05 08:33
1
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Давидс возглавил клуб из третьей португальской лиги. Он не тренировал больше шести лет
2021.01.05 08:33
1
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Ольяненси»
2016.01.19 21:50
1
«Динамо» проведет матчи с «Маттерсбургом» и «Ольяненсе»
2016.01.12 08:59
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