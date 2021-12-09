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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - Монако
Штурм - Монако: обзор матча 09 декабря 2021
Штурм
09.12.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Монако
7'
Я. Яншер (П)
30'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - Монако
Замена
С. Стуклер
️️️️
И. Любич
87'
Замена
М. Вельс
️️️️
М. Саркария
82'
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
81'
80'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
В. Изидор
Замена
Ф. Хуспек
️️️️
А. Ньянгбо
73'
Желтая карточка
А. Прасс
63'
57'
Замена
С. Диоп
️️️️
А. Головин
54'
Желтая карточка
А. Головин
Замена
К. Йебоа
️️️️
Я. Яншер
46'
46'
Замена
М. Боадю
️️️️
В. Бен-Йеддер
46'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
О. Чуамени
46'
Замена
И. Якобс
️️️️
К. Энрике
32'
Желтая карточка
Р. Агилар
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Фолланд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Яншер
7'
6'
Желтая карточка
С. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
77
Иван Любич
ОП
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Вильсон Изидор
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
91
Лука Марич
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
37
Мориц Вельс
ЛП
18
Филипп Хуспек
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
11
Магнес Аклиуш
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Майрон Боадю
ЦФ
3-3-2-1-1
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
44
Данте
77
Любич
70
Газибегович
22
Прасс
89
Яншер
11
Саркария
7
Ньянгбо
4-1-1-1-3
99
Майецки
2
Агилар
5
Матсима
31
Павлович
12
Энрике
14
Чуамени
8
Матацо
10
Головин
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
18
Изидор
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
77
Любич
21
Стуклер
21
Стуклер
77
Любич
11
Саркария
37
Вельс
37
Вельс
11
Саркария
7
Ньянгбо
18
Хуспек
18
Хуспек
7
Ньянгбо
89
Яншер
9
Йебоа
9
Йебоа
89
Яншер
14
Чуамени
6
Лукас
6
Лукас
14
Чуамени
10
Головин
10
Диоп
10
Диоп
10
Головин
12
Энрике
4
Якобс
4
Якобс
12
Энрике
18
Изидор
10
Мартинш
10
Мартинш
18
Изидор
10
Бен-Йеддер
10
Боадю
10
Боадю
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Штурм
Монако
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
91
Лука Марич
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
91
Лука Марич
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
27
Кристоф Ланг
АП
16
Сандро Шендль
ПП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
80
Феликс Лемарешаль
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Штурм - Монако
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Меркур Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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