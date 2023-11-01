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Расписание матчей
Испания. Кубок
Утебо - Мирандес
Утебо - Мирандес: обзор матча 01 ноября 2023
Утебо
01.11.2023, среда, 20:00
Испания. Кубок, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Мирандес
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Утебо - Мирандес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Утебо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Утебо
0 : 3
28.10.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Утебо
0 : 4
30.10.2024
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Утебо
1 : 2
01.11.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1 раунд
Утебо
2 : 3
13.11.2022
Мерида
Мирандес
Испания. Сегунда, 42 тур
Леганес
1 : 0
31.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Мирандес
3 : 1
24.05.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 40 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
16.05.2026
Мирандес
Испания. Сегунда, 39 тур
Мирандес
0 : 1
10.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 38 тур
Альмерия
4 : 2
04.05.2026
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