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Расписание матчей
Испания. Кубок
Утебо - Мерида
Утебо - Мерида: обзор матча 13 ноября 2022
Утебо
13.11.2022, воскресенье, 20:00
Испания. Кубок, 1 раунд
2 : 3
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Мерида
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Утебо - Мерида
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Утебо
Испания. Кубок, 1/64 финала
Утебо
0 : 3
28.10.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Утебо
0 : 4
30.10.2024
Унионистас де Саламанка
Испания. Кубок, 1/64 финала
Утебо
1 : 2
01.11.2023
Мирандес
Испания. Кубок, 1 раунд
Утебо
2 : 3
13.11.2022
Мерида
Мерида
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
2 : 1
29.10.2025
Мерида
Испания. Кубок, 2 раунд
Мерида
0 : 1
21.12.2022
Алавес
Испания. Кубок, 1 раунд
Утебо
2 : 3
13.11.2022
Мерида
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