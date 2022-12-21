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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мерида - Алавес
Мерида - Алавес: обзор матча 21 декабря 2022
Мерида
21.12.2022, среда, 21:00
Испания. Кубок, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Алавес
25'
С. Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мерида - Алавес
87'
Желтая карточка
Х. Гуриди
85'
Желтая карточка
Р. Дуарте
Желтая карточка
Э. Руис
82'
79'
Желтая карточка
Х. Овоно
73'
Замена
Т. Мойя
️️️️
С. Севилья
73'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
Р. Гонсалес
65'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
М. Силла
48'
Желтая карточка
В. Лагвардия
43'
Желтая карточка
А. Седлар
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Севилья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мерида
1
Javier Montoya
ВР
5
Luis Acosta
ЦЗ
17
Álvaro Ramón
ЦЗ
5
Эрик Руис
ЦЗ
20
Алехандро Мелендес
ЦП
19
Felipe Alfonso Criado
ЦП
7
Daniel Sandoval
ЦФ
10
Lolo Pla
ЦФ
16
Akito Mukai
ЦФ
10
David Larrubia
ЦФ
0
M. Bonaque
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
23
Джейсон
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Мерида
25
José Andrés Oliveira
ВР
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
29
Eneko Cuéllar
ЦЗ
18
Nacho Gonzalez
ЦЗ
23
Busi
ЦП
7
Carlos Cinta
ЦП
30
Aitor Merino
ЦП
17
Fran Viñuela
ЦФ
8
Jose Artiles
ЦФ
27
Amadou Konate
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
18
Таичи Хара
ЦФ
3-2-5
1
5
17
5
Руис
20
Мелендес
19
10
0
10
16
7
4-2-2-2
25
Овоно
12
Арройо
5
Лагвардия
15
Седлар
5
Дуарте
8
Севилья
16
Бальбоа
23
Джейсон
11
Риоха
10
Гонсалес
14
Силла
10
Гонсалес
18
Гуриди
18
Гуриди
10
Гонсалес
8
Севилья
20
Мойя
20
Мойя
8
Севилья
14
Силла
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
14
Силла
Остались в запасе
Мерида
Алавес
25
José Andrés Oliveira
ВР
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
29
Eneko Cuéllar
ЦЗ
18
Nacho Gonzalez
ЦЗ
23
Busi
ЦП
7
Carlos Cinta
ЦП
30
Aitor Merino
ЦП
17
Fran Viñuela
ЦФ
8
Jose Artiles
ЦФ
27
Amadou Konate
ЦФ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
25
José Andrés Oliveira
ВР
24
Бенхамин Гарай
ЦЗ
29
Eneko Cuéllar
ЦЗ
18
Nacho Gonzalez
ЦЗ
23
Busi
ЦП
7
Carlos Cinta
ЦП
30
Aitor Merino
ЦП
17
Fran Viñuela
ЦФ
8
Jose Artiles
ЦФ
27
Amadou Konate
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
18
Таичи Хара
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Мерида - Алавес
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Мерида
Испания. Кубок, 1/64 финала
Навалкарнеро
2 : 1
29.10.2025
Мерида
Испания. Кубок, 2 раунд
Мерида
0 : 1
21.12.2022
Алавес
Испания. Кубок, 1 раунд
Утебо
2 : 3
13.11.2022
Мерида
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
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