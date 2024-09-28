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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Мирамар Мисьонес - Рампла Хуниорс
Мирамар Мисьонес - Рампла Хуниорс: обзор матча 28 сентября 2024
Мирамар Мисьонес
28.09.2024, суббота, 23:30
Уругвай. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Рампла Хуниорс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Мирамар Мисьонес - Рампла Хуниорс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 15 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 2
07.11.2025
Расинг М
Уругвай. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 1
02.11.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 13 тур
Мирамар Мисьонес
0 : 4
27.10.2025
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
3 : 1
19.10.2025
Мирамар Мисьонес
Уругвай. Примера, 11 тур
Мирамар Мисьонес
2 : 2
12.10.2025
Пеньяроль
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 15 тур
Рампла Хуниорс
1 : 1
30.11.2024
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Рампла Хуниорс
0 : 1
26.11.2024
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Рампла Хуниорс
0 : 3
19.11.2024
Ривер Плейт
Уругвай. Примера, 12 тур
Бостон Ривер
1 : 0
14.11.2024
Рампла Хуниорс
Уругвай. Примера, 11 тур
Рампла Хуниорс
0 : 2
09.11.2024
Данубио
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