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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Уиком Уондерерс
Миллуолл - Уиком Уондерерс: обзор матча 20 февраля 2021
Миллуолл
20.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 31 тур
0 : 0
Завершен
Уиком Уондерерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Уиком Уондерерс
86'
Желтая карточка
А. Мехмети
85'
Замена
А. Мускве
️️️️
У. Икпеазу
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
Д. Уоллес
85'
76'
Замена
Г. МакКлири
️️️️
Д. Хорган
Замена
Б. Митчелл
️️️️
М. Беннетт
63'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
M. Smith
63'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
53'
Желтая карточка
Д. Уоллес
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Малон Ромео
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
18
Райан Вудс
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
26
Энтони Стюарт
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦЗ
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
7
Дэвид Уилер
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
2
Джек Гриммер
ПП
44
Фред Оньединма
ПП
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Миллуолл
34
Фрэнк Филдинг
ВР
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
6
Шон Уилльямс
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Уиком Уондерерс
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
15
Доминик Гейп
ОП
35
Деннис Адениран
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
0
Curtis Anderson
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
3-2-2-3
33
Биалковски
12
Эванс
2
Ромео
2
Мэлони
4
Хатчинсон
15
18
Вудс
17
Уоллес
10
Беннетт
8
17
3-5-1-1
13
Стокдейл
26
Стюарт
20
Найт
17
Тафазолли
44
Оньединма
7
Уилер
21
Обита
7
Хорган
2
Гриммер
9
Мехмети
9
Икпеазу
10
Беннетт
16
Митчелл
16
Митчелл
10
Беннетт
17
Уоллес
3
Фергюсон
3
Фергюсон
17
Уоллес
17
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
17
9
Икпеазу
15
Мускве
15
Мускве
9
Икпеазу
7
Хорган
12
МакКлири
12
МакКлири
7
Хорган
Остались в запасе
Миллуолл
Уиком Уондерерс
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
0
Curtis Anderson
ЦФ
15
Доминик Гейп
ОП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
35
Деннис Адениран
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
34
Фрэнк Филдинг
ВР
29
Junior Tiensia
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ПЗ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
6
Шон Уилльямс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
0
Curtis Anderson
ЦФ
15
Доминик Гейп
ОП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
35
Деннис Адениран
ЦП
20
Скотт Кашкет
ПВ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Миллуолл - Уиком Уондерерс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
- : -
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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