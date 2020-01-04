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Расписание матчей
Англия. Кубок
Миллуолл - Ньюпорт Каунти
Миллуолл - Ньюпорт Каунти: обзор матча 04 января 2020
Миллуолл
04.01.2020, суббота, 15:31
Англия. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
7'
М. Смит
64'
К. Мэхони (П)
82'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Ньюпорт Каунти
ГОЛ! 3:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
А. МакКарти
82'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Мэхони
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Смит
Пас отдал
К. Мэхони
7'
Начало матча
Статистика матча Миллуолл - Ньюпорт Каунти
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Миллуолл
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Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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