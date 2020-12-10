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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Милан
Спарта - Милан: обзор матча 10 декабря 2020
Спарта
10.12.2020, четверг, 23:00
Лига Европы, группа H, 6 тур
0 : 1
Завершен
Милан
23'
Й. Хеуге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Милан
90'
Замена
Б. Диас
️️️️
Й. Хеуге
85'
Желтая карточка
С. Кастильехо
Замена
Л. Крейчи
️️️️
М. Сачек
82'
Красная карточка
Д. Плехаты
77'
Желтая карточка
М. Хеча
77'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
С. Плавсич
65'
Замена
Л. Юлиш
️️️️
М. Минчев
65'
49'
Желтая карточка
Д. Мальдини
Желтая карточка
М. Полидар
45'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
А. Карабец
45'
35'
Желтая карточка
Р. Крунич
23'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хеуге
Желтая карточка
М. Сачек
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
Милан
89
Леонардо Молери
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
88
Антонио Мионич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
3-2-4
29
Хеча
21
Полидар
4
Плехаты
27
Лишка
3
Витик
61
Сачек
95
Плавсич
10
Соучек
9
Карабец
17
Минчев
4-1-2-2-1
16
Тэтэрушану
2
Далот
13
Конти
3
Дуарте
15
Калюлю
16
Тонали
70
Мальдини
33
Крунич
70
Кастильехо
10
Хеуге
29
Коломбо
9
Карабец
7
Крейчи
7
Крейчи
9
Карабец
17
Минчев
39
Юлиш
39
Юлиш
17
Минчев
95
Плавсич
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
95
Плавсич
10
Хеуге
21
Диас
21
Диас
10
Хеуге
Остались в запасе
Спарта
Милан
30
Доминик Холек
ВР
29
Адам Габриэль
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
88
Антонио Мионич
ЦП
89
Леонардо Молери
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
29
Адам Габриэль
ЦП
1
Флориан Ницэ
ВР
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
9
Анте Ребич
ЛВ
88
Антонио Мионич
ЦП
89
Леонардо Молери
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Спарта - Милан
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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