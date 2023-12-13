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Лига чемпионов 2026/2027
Ньюкасл - Милан
Ньюкасл - Милан: обзор матча 13 декабря 2023
Ньюкасл
13.12.2023, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа F, 6 тур
1 : 2
Завершен
Милан
33'
Жоэлинтон
59'
К. Пулишич
84'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюкасл - Милан
Желтая карточка
Ф. Шер
90'
+5
90'
Желтая карточка
А. Флоренци
88'
Замена
Д. Бартезаги
️️️️
Р. Леау
84'
ГОЛ! 1:2!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Н. Окафор
83'
Замена
Н. Окафор
️️️️
О. Жиру
83'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ю. Муса
80'
Желтая карточка
Ю. Муса
78'
Желтая карточка
Л. Йович
73'
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Пулишич
73'
Замена
Т. Побега
️️️️
Р. Лофтус-Чик
Желтая карточка
Жоэлинтон
72'
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Л. Майли
71'
Замена
Д. Берн
️️️️
К. Триппьер
62'
Замена
А. Исак
️️️️
Э. Гордон
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Пулишич
Пас отдал
О. Жиру
45'
+1
Желтая карточка
М. Меньян
40'
Желтая карточка
Р. Леау
ГОЛ! 1:0!
Жоэлинтон
Пас отдал
Л. Майли
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Джамал Ласселлс
(К)
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
10
Энтони Гордон
ЛВ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
67
Льюис Майли
АП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
13
Каллум Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
2
Давиде Калабрия
(К)
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ньюкасл
59
Адам Харрисон
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
3
Льюис Холл
ЦП
9
Александер Исак
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
7
Чака Траоре
ЛВ
4
Томмазо Побега
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
4-1-3-2
39
Дубравка
2
Триппьер
24
Ласселлс
5
Шер
2
Ливраменто
39
Гимарайнс
10
Гордон
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
13
Уилсон
67
Майли
4-2-3-1
16
Меньян
2
Калабрия
24
Флоренци
23
Томори
19
Эрнандес
14
Рейндерс
20
Лофтус-Чик
80
Муса
11
Пулишич
27
Леау
9
Жиру
2
Триппьер
33
Берн
33
Берн
2
Триппьер
67
Майли
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
67
Майли
10
Гордон
9
Исак
9
Исак
10
Гордон
27
Леау
33
Бартезаги
33
Бартезаги
27
Леау
20
Лофтус-Чик
4
Побега
4
Побега
20
Лофтус-Чик
80
Муса
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
80
Муса
11
Пулишич
9
Йович
9
Йович
11
Пулишич
9
Жиру
19
Окафор
19
Окафор
9
Жиру
Остались в запасе
Ньюкасл
Милан
59
Адам Харрисон
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
7
Чака Траоре
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
59
Адам Харрисон
ВР
1
Лорис Кариус
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
3
Льюис Холл
ЦП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
6
Клинтон Нсиала
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
7
Чака Траоре
ЛВ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Ньюкасл - Милан
2
5
Всего ударов по воротам
8
1
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
3
0
Нарушения
7
8
Офсайды
1
1
Количество передач
229
164
Сейвы
0
2
Точность передач %
84
77
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
3
0
xG (ожидаемые голы)
1.12
0.03
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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