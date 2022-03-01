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Расписание матчей
Англия. Кубок
Мидлсбро - Тоттенхэм
Мидлсбро - Тоттенхэм: обзор матча 01 марта 2022
Мидлсбро
01.03.2022, вторник, 22:55
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Тоттенхэм
107'
Д. Коберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Тоттенхэм
Замена
С. Бамба
️️️️
Д. Хаусон
118'
115'
Замена
Д. Скарлетт
️️️️
Б. Дэвис
ГОЛ! 1:0!
Д. Коберн
Пас отдал
М. Крукс
107'
106'
Замена
С. Регилон
️️️️
Д. Кулушевски
Замена
Л. Пелтье
️️️️
П. МакНэйр
106'
Замена
М. Бола
️️️️
Н. Тэйлор
96'
Замена
Д. Коберн
️️️️
А. Шпорар
96'
81'
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Р. Сессеньон
81'
Замена
Эмерсон
️️️️
М. Доэрти
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Д. Уотмор
75'
58'
Желтая карточка
К. Ромеро
Желтая карточка
П. МакНэйр
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
16
Джонатан Хаусон
ЦП
25
Мэтт Крукс
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Мидлсбро
12
Люк Дэниэльс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
16
Марк Бола
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-2-2-2
1
Ламли
3
Тэйлор
23
Фрай
17
МакНэйр
2
Дейкстел
16
Хаусон
25
Крукс
16
Тавернье
25
Джонс
99
Шпорар
20
Уотмор
3-2-2-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
15
Дайер
21
Ромеро
2
Доэрти
30
Сессеньон
4
Уинкс
23
Хейбьерг
21
Кулушевски
7
Сон
9
Кейн
16
Хаусон
14
Бамба
14
Бамба
16
Хаусон
3
Тэйлор
16
Бола
16
Бола
3
Тэйлор
17
МакНэйр
21
Пелтье
21
Пелтье
17
МакНэйр
20
Уотмор
9
Балогун
9
Балогун
20
Уотмор
99
Шпорар
19
Коберн
19
Коберн
99
Шпорар
21
Кулушевски
3
Регилон
3
Регилон
21
Кулушевски
2
Доэрти
22
Эмерсон
22
Эмерсон
2
Доэрти
30
Сессеньон
34
Бергвейн
34
Бергвейн
30
Сессеньон
4
Дэвис
18
Скарлетт
18
Скарлетт
4
Дэвис
Остались в запасе
Мидлсбро
Тоттенхэм
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
Главный тренер
Крис Уайлдер
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
8
Каолан Бойд-Манс
ЦП
20
Тойоси Олусанья
ПВ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
7
Элфи Девайн
ЦП
7
Харви Уайт
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Мидлсбро - Тоттенхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Риверсайд
Где смотреть матч:
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