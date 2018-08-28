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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Мидлсбро - Рочдейл
Мидлсбро - Рочдейл: обзор матча 28 августа 2018
Мидлсбро
28.08.2018, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Рочдейл
37'
М. Джонсон
53'
Д. Хагилл
83'
Р. Дилэйни
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мидлсбро - Рочдейл
83'
ГОЛ! 2:1!
Р. Дилэйни
ГОЛ! 2:0!
Д. Хагилл
Пас отдал
М. Джонсон
53'
ГОЛ! 1:0!
М. Джонсон
37'
Начало матча
Статистика матча Мидлсбро - Рочдейл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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3 : 0
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31.10.2026
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Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Информация о матче
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