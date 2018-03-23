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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Сербия - Марокко
Сербия - Марокко: обзор матча 23 марта 2018
Сербия
23.03.2018, пятница, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Марокко
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сербия - Марокко
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
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Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
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